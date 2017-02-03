Развратная учительница оказалась жертвой школьника-сердцееда

Выяснились новые подробности скандального инцидента, который произошел в одной из элитных гимназий Москвы. Учительница английского языка, подозреваемая в растлении несовершеннолетних, заявила, что школьник сам ее соблазнил.

По словам 40-летней Ирины, юноша напросился к ней домой под предлогом репетиторских занятий, а затем предложил заняться сексом, передает Life.ru. Как отмечает издание, судя по аккаунту 17-летнего Бахо в соцсетях, он действительно производит впечатление уверенного в себе сердцееда.

Так, юноша уже явно прошел этап полового созревания, а потому вовсю интересуется темой секса, подписываясь на различные паблики категории "18+". Об этом же говорит и дерзкий статус его аккаунта: "Какие планы на выходные?Исключительно... сексуальные!"

Более того, стало известно, что во время любовных утех с Ириной подросток зря времени не терял и снимал все происходящее на видео. С какой целью юноша это делал пока неизвестно.

Тем временем, уволенная за секс с учеником Ирина уже успела найти новую работу – в соседней гимназии. В учебно заведении рассказали, что не знали о конфликте учительницы на прежнем месте работы и взяли ее по рекомендации коллег.

"Ее рекомендовали как профессионала с очень хорошим произношением. Мы не замечали за ней ничего плохого. У нее девятиклассники и маленькие, а также пара 11-х классов. Никто из детей у нее в кабинете не задерживался, провела уроки – ушла", – рассказали новые коллеги любвеобильной Ирины. В гимназии также подчеркнули, что репетиторские занятия на рабочем месте у них запрещены, однако за ее пределами это возможно.

Напомним, ранее стало известно, что учительница английского языка элитной гимназии состояла в интимной связи с 17-летним школьником. Парочку застукала в постели мать юноши. Разгневанная женщина пожаловалась руководству учебного заведения, после чего педагог была уволена.