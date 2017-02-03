Педагог элитной столичной школы заявила, что ученик сам ее соблазнил
Москвичка застала сына за сексом с учительницей
Ирина занималась с одним из своих учеников у себя дома. Однако, вместо того чтобы обучать 17-летнего юношу языку, она склонила его к сексу.
Во время одного такого "урока" и застала парочку мать подростка, передает Life.ru. Разгневанная женщина обратилась к руководству гимназии с требованием уволить учительницу-совратительницу.
Педагога попросили написать заявление об увольнении по собственному желанию. Коллеги Ирины до сих пор не могут поверить в случившееся. По их словам, за семь лет работы в гимназии она проявила себя как профессионал и настоящий специалист своего дела.
"Да, работала у нас такая девушка. Она профессионал, с коллегами да и с детьми сдержанна", – рассказал один из работников гимназии.
Отметим, это не первый случай, когда преподаватель вступает в интимную связь со школьником. Ранее громкий скандал разразился вокруг учебного заведения для одаренных детей "Лига школ".
В Сети появилась информация о том, что на протяжении 25 лет преподавательский состав учебного заведения, включая директора, домогался своих учеников. Педагоги приглашали школьниц в баню или загородные лагеря, где пытались соблазнить.
Dni.Ru предлагают взглянуть, как сегодня выглядят актеры культового телепроекта
Отец певицы объяснил, почему не явился на первое заседание
Постпред России напомнил о воле жителей Крыма
Популярный актер оформил брак после десяти лет отношений