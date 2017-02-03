Москвичка застала сына за сексом с учительницей

В одной из элитных гимназий Москвы разразился секс-скандал. Преподавательница английского языка была уволена после того, как стало известно об ее интимной связи со школьником.

Ирина занималась с одним из своих учеников у себя дома. Однако, вместо того чтобы обучать 17-летнего юношу языку, она склонила его к сексу.

Во время одного такого "урока" и застала парочку мать подростка, передает Life.ru. Разгневанная женщина обратилась к руководству гимназии с требованием уволить учительницу-совратительницу.

Педагога попросили написать заявление об увольнении по собственному желанию. Коллеги Ирины до сих пор не могут поверить в случившееся. По их словам, за семь лет работы в гимназии она проявила себя как профессионал и настоящий специалист своего дела.

"Да, работала у нас такая девушка. Она профессионал, с коллегами да и с детьми сдержанна", – рассказал один из работников гимназии.

Отметим, это не первый случай, когда преподаватель вступает в интимную связь со школьником. Ранее громкий скандал разразился вокруг учебного заведения для одаренных детей "Лига школ".

В Сети появилась информация о том, что на протяжении 25 лет преподавательский состав учебного заведения, включая директора, домогался своих учеников. Педагоги приглашали школьниц в баню или загородные лагеря, где пытались соблазнить.