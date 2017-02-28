Сеул приплел Москву к убийству брата Ким Чен Ына

СМИ выяснили подробности расследования убийства брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. По данным журналистов, Южная Корея попросила Россию оказать содействие в задержании подозреваемых, но получила отказ.

Полиция считает, что возможные убийцы Ким Чен Нама могли отправиться в КНДР, воспользовавшись рейсами через Джакарту, Дубай, Москву или Владивосток. "Чтобы отрезать им путь в Пхеньян, спецслужбы в срочном порядке просили российскую сторону выяснить местонахождение", – сообщает РИА Новости со ссылкой на издание "Чунан ильбо".

Однако, как утверждают дипломатические источники, Москва отказала Сеулу и позволила подозреваемым сбежать. "В то время как на начальной стадии в расследовании не было достаточного прогресса, а у подозреваемых было гражданство Северной Кореи, у России не было причин выполнять просьбу Республики Корея", – добавил источник.

Напомним, что мужчина с северокорейским паспортом на имя Ким Чхоля скончался в аэропорту Малайзии 13 февраля в результате нападения двух женщин. Позже местные власти сообщили, что речь идет о Ким Чен Наме, сводном брате лидера КНДР. Впрочем, пока их родство генетически не подтверждено.

На лице погибшего эксперты обнаружили следы нервно-паралитического вещества VX. В Сеуле уверены, что убийство было совершено по приказу Пхеньяна. Личности подозреваемых установлены – это Ли Чжи Хен, Ли Чжэ Нам, Хон Чон Хак и О Чжон Гиль.