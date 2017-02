Морг с телом Ким Чен Нама атаковали неизвестные

"Мы знаем о попытках проникнуть в больничный морг. Мы усилили меры безопасности и никому не позволим проникнуть в морг", – цитирует The Guardian генерального инспектора полиции Халида Абу Бакара.

Правоохранительные органы пообещали обеспечить безопасность родственников Ким Чен Нама, если те решат отправиться в Малайзию. При этом они опровергли информацию о прилете его сына Ким Хан Соля. "Никто из членов семьи не приезжал для опознания погибшего и сдачи анализов ДНК", – цитирует главу полиции Bernama-TV.

Халид Абу Бакар уверен, что речь идет о спланированном преступлении. "Вы смотрели запись? На ней видно, как женщина бежит к уборной с протянутыми руками. Знала о токсичности яда, поэтому хотела помыть руки", – пояснил он.

Ранее по подозрению в убийстве Ким Чен Нама была задержана девушка в белой кофте с надписью LOL. Она заявила полицейским, что получила сто долларов за участие в "розыгрыше": якобы нужно было подбежать к незнакомцу и натереть ему лицо красным перцем.

Кроме того, у стражей порядка есть вопросы к второму секретарю посольства Северной Кореи в Куала-Лумпуре и сотруднику авиакомпании Air Koryo. "Мы направили послу КНДР письмо с просьбой позволить допросить их обоих. Надеемся на сотрудничество", – заявил Халид Абу Бакар. По его словам, подозреваемым в любом случае придется выйти на контакт, сообщает The Straits Times.

