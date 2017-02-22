Морг с телом Ким Чен Нама атаковали неизвестные
"Мы знаем о попытках проникнуть в больничный морг. Мы усилили меры безопасности и никому не позволим проникнуть в морг", – цитирует The Guardian генерального инспектора полиции Халида Абу Бакара.
Правоохранительные органы пообещали обеспечить безопасность родственников Ким Чен Нама, если те решат отправиться в Малайзию. При этом они опровергли информацию о прилете его сына Ким Хан Соля. "Никто из членов семьи не приезжал для опознания погибшего и сдачи анализов ДНК", – цитирует главу полиции Bernama-TV.
Халид Абу Бакар уверен, что речь идет о спланированном преступлении. "Вы смотрели запись? На ней видно, как женщина бежит к уборной с протянутыми руками. Знала о токсичности яда, поэтому хотела помыть руки", – пояснил он.
Women suspects in Kim Jong Nam murder knew it was a poison attackhttps://t.co/ZhtyOxy7Vk pic.twitter.com/Af450adgbl— The Straits Times (@STcom) 22 февраля 2017 г.
Ранее по подозрению в убийстве Ким Чен Нама была задержана девушка в белой кофте с надписью LOL. Она заявила полицейским, что получила сто долларов за участие в "розыгрыше": якобы нужно было подбежать к незнакомцу и натереть ему лицо красным перцем.
Кроме того, у стражей порядка есть вопросы к второму секретарю посольства Северной Кореи в Куала-Лумпуре и сотруднику авиакомпании Air Koryo. "Мы направили послу КНДР письмо с просьбой позволить допросить их обоих. Надеемся на сотрудничество", – заявил Халид Абу Бакар. По его словам, подозреваемым в любом случае придется выйти на контакт, сообщает The Straits Times.
Not condoning female assassins, (ahem), and hardly inconspicuous, but I found her attire a nice touch #LOL #femaleassassin #KimJongNam pic.twitter.com/GtcygCrM9Z— The Banshee (@TheBanshee123) 15 февраля 2017 г.
Между тем Пхеньян потребовал немедленно освободить троих фигурантов дела об убийстве родственника Ким Чен Ына, передает Reuters. Власти считают, что житель КНДР, а также гражданки Вьетнама и Индонезии были арестованы безосновательно.
#rebelpepper #變態辣椒漫畫 Kim Jong-un’s brother DEAD: Kim Jong-nam ‘ASSASSINATED’ in Malaysian pic.twitter.com/EsuMsV0bjP— RebelPepper (@RebelPepperWang) 14 февраля 2017 г.
Напомним, что Ким Чен Нам скончался в аэропорту Куала-Лумпура в результате отравления неизвестным веществом. Брат северокорейского лидера планировал вернуться к семье в Макао.
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