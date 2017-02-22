Путина попросили вернуть школьникам советское прошлое

Ассоциация родительских комитетов и сообществ (АРКС) обратилась к президенту России Владимиру Путину и к Минобрнауки с просьбой поддержать введение в стране системы патриотического воспитания "Русская классическая школа". Инициативная группа просит вернуть в практику обучения школьников то, что было распространено в советское время.

Проект "Русская классическая школа" был разработан коллективом преподавателей и методистов из Екатеринбурга во главе с Татьяной Алтушкиной. Согласно письму, уже около 30 частных школ России (расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Звенигороде, Переяславле-Залесском, Омске, Казани, Краснодаре, Астрахани, Тольятти, Рязани, Ростове-на-Дону, Симферополе, Волгоградской обл.), Казахстана (Алматы) и Украины (Киев и Харьков) работают по данной системе.

Цель программы не только подготовить школьников к сдаче ЕГЭ, но и ввести в практику их обучения некоторые дореволюционные элементы, сообщает Life.ru.

В частности, инициативная группа предлагает вернуть письмо гусиным пером, а также приучить детей произносить в речи окончание "-ться" и ввести в программу обучение по переизданным советским учебникам.

В своем обращении к президенту родительские комитеты напоминают о его указе от 1 декабря 2016 года, в котором говорится, что цель государственной политики в образовании — давать глубокие, фундаментальные знания, учить самостоятельно мыслить всех детей, а не избранных, воспитывать нравственного, патриотичного человека. По мнению авторов документа, реформирование системы образования поможет достичь данной цели.

"Я очень сожалею, что мой ребенок не имеет возможности учиться по этой системе обучения. Сейчас дети страдают от того, что они не могут усваивать знания – перегружены ненужными и недогружены нужными знаниями", – отметила руководитель АРКС Ольга Леткова.