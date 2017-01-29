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Российским школьникам придумали новый экзамен
Министр рассказала, что пилотный проект по введению нового раздела в ГИА стартовал в 2017 году. По ее словам, пока в нем участвуют лишь школьники из нескольких регионов, но уже через год к ним присоединяться остальные.
По словам Васильевой, цель проекта – обучить детей умению говорить, выражать свои мысли и красиво разговаривать на родном языке. Предварительно планируется, что сдавать подобный экзамен придется только девятиклассникам, передает ТАСС.
Кроме того, глава Минобрнауки раскрыла планы ведомства на 2017 год. По ее словам, в этот срок планируется завершить наполнение содержанием образовательных стандартов. "То есть, мы говорим о едином образовательном пространстве для страны", – пояснила Васильева в эфире телеканала НТВ.
Отметим, что подобные изменения в российском образовании происходят с поразительной регулярностью. Например, в 2015 году планировалось введение аналога ЕГЭ для учащихся младшей школы.
Как писали Dni.Ru, в таком случае детям пришлось бы сдавать три предмета – русский язык, математику и окружающий мир. Тем не менее, за два года эта инициатива реализована не была.
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