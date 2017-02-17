Как бороться с сильной рукой Трампа
Обладатель черного пояса по джиу-джитсу показал специальный прием "Гусиная шея" против крепкого рукопожатия Трампа. Видео со спортсменом было опубликовано на YouTube-канале Relson Gracie Jiu-Jitsu Academy.
Судя по кадрам, суть приема заключается в том, чтобы вовремя специальным образом согнуть руку человека, если его рукопожатие оказалось чрезмерным. При этом, борец предупреждает, что вовсе не призывает делать подобное с американским президентом.
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