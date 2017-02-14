Опухоль Хворостовского вылечат с помощью вируса бешенства
Сотрудники Университета Сонгюнгван в Южной Корее при создании наночастиц взяли за основу строение вируса, вызывающего тяжелое заболевание центральной нервной системы, – бешенство. Ученых заинтересовало его свойство преодолевать защитные фильтры человеческого организма, пишет издание Lenta.ru.
Как известно, вирус бешенства вызывает менингоэнцефалит (воспаление головного мозга), минуя гемато-энцефалический барьер – своеобразный фильтр, защищающий нейроны головного мозга от микроорганизмов и токсинов. Этот барьер мешает проникновению лекарственных препаратов, предназначенных для лечения злокачественных образований.
Чтобы справиться с препятствием, ученые создали наночастицы, покрытые белком вируса бешенства. Они были изготовлены из золота и не несли в себе лекарственных препаратов. Однако при испытаниях легко поглощали свет лазера, нагревались и убивали окружающие их ткани.
Золотые частицы были введены в хвостовую вену четырех подопытных мышей с опухолями головного мозга. Повышение температуры частиц с помощью инфракрасного света привело к уменьшению размеров опухолей.
Примечательно, что в ходе эксперимента наночастицы проникли в мозг мышей уже через несколько часов. Скептики полагают, что у метода есть побочный эффект: нагревание может повредить здоровые ткани. Однако ученые надеются, что в дальнейшем им удастся справиться с этой проблемой.
Сообщалось, что в декабре 2016 года Дмитрий Хворостовский из-за болезни отменил выступление на сцене Большого театра. Как писали Dni.Ru, знаменитый певец должен был исполнить одну из главных партий оперы Джузеппе Верди "Дон Карлос" – Родриго.
Напомним, в 2015 году у Дмитрия Хворостовского было диагностировано тяжелое онкологическое заболевание – опухоль головного мозга. Несмотря на прохождение лечения, артист не прекращал выступать на сцене.
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