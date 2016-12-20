У Хворостовского обнаружили новую болезнь

Дмитрий Хворостовский попал в больницу. У всемирно известного оперного исполнителя обнаружили новую болезнь.

В Красноярске отменен концерт Дмитрия Хворостовского, запланированный на 22 декабря. Об этом сообщили в краевой филармонии. Продюсер певца рассказал, что артист сильно простудился и был госпитализирован в одну из клиник Санкт-Петербурга с диагнозом пневмония, сообщает телеканал "Енисей".

Как выяснили представители СМИ, Хворостовский уже плохо себя чувствовал, выступая 14 декабря в Москве, но 18-го числа дал еще концерт и собирался лететь в Красноярск. Но в аэропорту всемирно известному оперному артисту стало хуже. В итоге, его забрала скорая.

Тем не менее, Хворостовский не намерен отменять свое выступление в Красноярске. Он собираетсям встретиться с земляками в феврале следующего года.

"От имени Дмитрия Хворостовского мы обращаемся к красноярцам. Дмитрий передает огромный привет. Он никогда не отменит концерт на своей Родине. Насколько я поняла по голосу, он держится, в январе он берет паузу после терапии, а в феврале состоится концерт. Нет никакого повода для беспокойства, с основным диагнозом это не связано", – рассказала генеральный директор Красноярской краевой филармонии Юлия Кулакова.

В филармонии подчеркнули, что все билеты на концерт Дмитрия Хворостовского были раскуплены еще в ноябре.

Ранее певец отказался от дебютного участия в двух спектаклях "Дон Карлос" в Большом театре. На официальном сайте артист объяснил, что у него начались проблемы с балансом из-за болезни, поэтому ему непросто выступать.

Однако 54-летний Хворостовский дал понять, что не планирует делать перерывов в работе. "Я буду продолжать давать концерты, а также записывать новые альбомы, – пообещал Хворостовский. – Пение – это моя жизнь! И я очень хочу приносить радость своим поклонникам по всему миру".

