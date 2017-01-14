На Хворостовского свалились новые несчастья

В конце декабря 2016 года 54-летний оперный баритон Дмитрий Хворостовский, который борется с тяжелым онкологическим заболеванием, был госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга с пневмонией. На данный момент ее до сих пор не удалось победить.

"Дима все еще вбольнице, но не падает духом, борется. Так как его организм очень ослаблен после разных химий, для него даже малейшая простуда представляет большую опасность. Врачи пока не могут понять, как справиться с пневмонией. Мы все очень переживаем, постоянно созваниваемся. У нас тут с женой тоже не все гладко. Переболели гриппом, я перенес операцию на глаза. Но мы уже старенькие, что с нас взять", – поделился отец артиста.





Однако несчастья преследуют не только самого Дмитрия, но и близких ему людей. Год назад неожиданно умерла его первая жена Светлана, от которой у певца есть двое детей – сын Данила и дочь Александра. А летом прошлого года Хворостовский потерял близкую подругу и своего бессменного директора Елену Недосекину. Женщина умерла от той же самой болезни, с которой борется и он сам.

One more with my grandmother, plus my parents and Flo. #throwback #Krasnoyarsk Еще одна фотография с моей бабушкой, а также с родителями и Фло. #Красноярск Фото опубликовано Dmitri Hvorostovsky (@hvorostovsky) Май 16 2016 в 9:48 PDT

А буквально на днях не стало и первой учительницы артиста – красноярского педагога, заслуженного деятеля искусств Екатерины Йофель. Она ушла из жизни 10 января на 94-м году жизни, пишет "СтарХит".

"Я ему давно говорил – сразу, как болезнь нашли – что многие наши знакомые уйдут намного раньше него, – сообщил друг Хворостовского. – Лена-директор, ансамбль Александрова, первый педагог... В конце прошлого года нас с женой сбила машина – мы сами могли в этот список попасть. Дима сильный – надеюсь, снова осилит эту напасть. Мы 10 дней провели с супругой в реанимации, потом месяц в Майами. На скорости 100 километров в час в нас въехал грузовичок, даже не притормозив. Я на роликах, жена на велосипеде. Хорошо, что было много свидетелей, и он не уехал. Чудом остались целы".

Как писали Dni.ru, уже почти два года 54-летний оперный баритон борется с тяжелым онкологическим заболеванием. В июне 2015 года врачи обнаружили у Хворостовского опухоль головного мозга. Из-за проблем с координацией движений артист был вынужден отказаться от участия во всех спектаклях.

