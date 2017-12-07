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Общество

"Аэрофлот" определил лучших будущих пилотов

Фото: GLOBAL LOOK press/Leonid Faerberg
Крупнейшая в России авиакомпания определила "Лучших в небе". Совместно с Росавиацией и Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) – производителем самолетов Sukhoi Superjet 100 – "Аэрофлот" провел конкурс среди курсантов летных училищ – будущих пилотов SSJ100. В конкурсе приняли участие Ульяновского института гражданской авиации, Сасовского и Краснокутского летных училищ.
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Состязание проводилось на базе тренажерного комплекса "Аэрофлота" и состояло из теоретического и практического этапов. Первая часть состояла из вопросов по основным авиационным дисциплинам и английскому языку. В ходе практической части участники показывали навыки летной подготовки на полноценном пилотажном тренажере SSJ100.

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По итогам конкурса победу одержал курсант Сасовского летного училища Сергей Чипюк. Серебро взял Антон Казнов из Ульяновского института. Третье место разделили Павел Ганин из Краснокутского летного училища и Роман Хамитов из Ульяновского института гражданской авиации.   

Подведение итогов конкурса и церемония награждения состоялись в Гостином дворе в рамках Транспортной недели. Награды и памятные подарки победителям вручил заместитель гендиректора "Аэрофлота" по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров.

Он напомнил, что конкурс "Лучший в небе" проводится уже второй год и позволяет выбрать самых лучших из числа курсантов летных вузов. "Для "Аэрофлота" молодые квалифицированные специалисты представляют большую ценность, – подчеркнул он. – Поэтому мы заботимся об их обучении и профессиональном развитии".

"Конечно, мы заинтересованы в подготовке летного состава  для воздушных судов Sukhoi Superjet 100".

Глава Росавиации Александр Нерадько, в свою очередь отметил, что российская система государственной подготовки летчиков не первый год доказывает эффективность и демонстрирует свою конкурентоспособность в мире. "Мы обучаем пилотов по передовым образовательным программам, на самых современных тренажерах. Мы сотрудничаем с ведущими отечественными авиакомпаниями в рамках подготовки летных кадров", – заявил он, подчеркнув, что это позволяет российским курсантам полностью соответствовать потребностям отрасли.

"Подготовленные нами специалисты пользуются высоким спросом на рынке".

Как отметил  президент ОАК Юрий Слюсарь, SSJ100 является современной, безопасной и надежной машиной, в которой комфортно и пассажирам, и экипажу. "Все преимущества SSJ100 по достоинству оценил наш стратегический партнер – "Аэрофлот", – сказал он.

Представитель Объединенной авиастроительной корпорации напомнил, что в 2016 году завершилась поставка 30 лайнеров SSJ100 ведущей авиакомпании страны. Этим летом с "Аэрофлотом" был заключен еще один договор на поставку двадцати машин. "Мы надеемся, что крупнейший российский авиаперевозчик продолжит курс на пополнение парка лучшими образцами отечественной авиационной техники – и SSJ100, и новейшими самолетами типа МС-21", – заключил Слюсарь.

Напомним, "Аэрофлот" признан самым привлекательным российским работодателем в категории "Транспорт" по версии престижной международной премии Randstad Award. Кроме того, перевозчик является крупнейшим эксплуатантом самолетов Sukhoi Superjet 100. Согласно планам компании, ее отечественный парк будет увеличиваться (планируется закупить 50 лайнеров SSJ100 и 50 – МС-21).

"Аэрофлот" по праву считается лидером воздушного транспорта России. В прошлом году он перевез 29 миллионов человек, а с учетом перевозчиков одноименной группы компаний – 43,4 миллиона. Кстати, именно "Аэрофлот" первым из российских компаний стал обладателем высокого рейтинга "четыре звезды" Skytrax по качеству сервиса, а в этом году стал обладателем пяти звезд от американской авиаассоциации APEX в самой престижной категории — "Глобальная авиакомпания".

Автор: Дмитрий Куклин7 декабря 2017, 14:52

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