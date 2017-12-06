"Аэрофлот" выплатит компенсации пассажирам задержанных рейсов

Компания "Аэрофлот" выплатит компенсации пассажирам шести задержанных в "Шереметьево" рейсов. Деньги получат и те, кто отказался от перелета.

Речь идет о рейсах, задержанных в столичном аэропорту 1 декабря. Вылеты в Гонконг, Амстердам, Пхукет, Прагу, Берлин и Владивосток были отложены более чем на четыре часа. Компания обещает выплатить компенсацию всем пассажирам этих рейсов, в том числе тем, кто решил не лететь.

Ее можно получить в денежном виде (от 5 до 10 тысяч рублей) или в виде премиальных миль (от 10 до 20 тысяч). Мили участники программы "Аэрофлот Бонус" могут использовать для оплаты дальнейших перелетов, сообщает сайт радиостанции "БизнесФМ". Компенсацию можно получить с 7 декабря до 28 февраля 2018 года в офисах продаж "Аэрофлота".

В компании подчеркивают, что задержки произошли не по вине перевозчика: самолеты были готовы к взлету, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Пилоты не получили от служб аэропорта "Шереметьево" точное время на разрешение на вылет.

Несмотря на это, "Аэрофлот" принял решение компенсировать своим пассажирам неудобства от долгого ожидания вылета в салоне самолета. Таким образом компания подтверждает свою репутацию премиального авиаперевозчика, который заботится о своих клиентах и дорожит их лояльностью.



