Трогательное спасение тонувшего щенка попало на видео
Хоанг вытащил малыша из воды, очистил его мордочку от мусора и проверил положение языка, чтобы приступить к вентиляции легких. Процесс спасения сняла камера, находившаяся на шлеме велосипедиста, сообщает Life.ru. Юноша сделал щенку искусственное дыхание через пластиковую бутылку. Вскоре "утопленник" начал проявлять признаки жизни и скулить. Затем Хоанг завернул его в кусок ткани, чтобы согреть.
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