Директора крупной авиакомпании задержали за взяточничество

Гендиректор государственного предприятия Красноярского края "КрасАвиа" задержан по подозрению в получению взятки. Правоохранители считают, что руководителя авиакомпании подкупила частная фирма: ему заплатили порядка четырех миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского управления на транспорте Следственного комитета. В ближайшее время суд примет решение о мере пресечения.
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