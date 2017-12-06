В Московском зоопарке впали в спячку еноты

Обитатели Московского зоопарка начали впадать в спячку. Посетители попрощались до весны с енотами, медведями и сурками.

"В природе звери впадают в спячку, чтобы пережить зиму. Когда земля покрыта снегом, им труднее добыть себе пропитание. Вдвойне тяжело искать пищу травоядным животным, а также животным с большой массой тела", – заявила генеральный директор учреждения Светлана Акулова в беседе в сотрудниками пресс-службы столичной мэрии. Зоопарк перешел на зимний режим работы еще 23 ноября, передает сетевое издание m24.ru.