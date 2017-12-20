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Общество

Россиян предупредили о вспышке страшного заболевания в США

Фото: GLOBAL LOOK press
Российским туристам, направляющимся в США, рекомендуют учитывать информацию о вспышке опасного заболевания в Штатах. Около сотни американцев уже поражены недугом, который переносят щенки.
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Распространение новой инфекции было зафиксировано в 17 американских штатах. По данным специалистов Центра контроля и профилактики заболеваний США, она передается через щенков. У пациентов, которые обратились к врачам с диареей, слабостью, болями в животе, рвотой и высокой температурой, были диагностированы кампилобактеры.

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"Роспотребнадзор предупредил российских граждан о вспышке кампилобактериоза в 17 американских штатах. На данный момент зарегистрировано 97 случаев заболевания, каждый четвертый заболевший госпитализирован. Источником заболевания являются щенки, которые продаются через сеть зоомагазинов", – говорится в сообщении ведомства.

Кампилобактериоз – группа инфекций, которые поражают желудочно-кишечный тракт человека. Инфекция от животного к человеку может передаваться с продуктами питания, инфицированной водой или при прямом контакте с животными, пишет "Газета.ру".

Источник инфекции уже удалось установить. Оказалось, что большинство заболевших имели контакт со щенками из сети зоомагазинов Petland. Жертвами новой болезни стали и сотрудники магазинов. Специалисты советуют тщательно мыть руки после контакта с питомцем во избежание заражения, а при появлении признаков недомогания – сразу обратиться к врачу.

Автор: Андрей Евлампиев20 декабря 2017, 12:01

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