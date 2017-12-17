Зачем банда беглых зеков атаковала город на Неве

История знает немало случаев, когда за спиной у тех, кто бьется за будущее своей страны, отдавая за это не только здоровье, но и жизнь, действуют предатели, чья главная задача – цинично и подло вонзить нож в спину. Именно такой была банда "Зиг-Заг", которая работала на немцев в блокадном Ленинграде. На счету этой группировки антисоветская пропаганда и подделка документов, убийства и кражи продовольствия по поддельным документам. Речь идет о тоннах продуктов, при том, что тогда каждый житель города на Неве довольствовался лишь 125 граммами хлеба в сутки.



900 дней и ночей стали для ленинградцев настоящим испытанием. Немногие смогли выжить в суровых условиях блокады. Голод и холод были помощниками гитлеровских войск, взявших город на Неве в кольцо. Однако не только с ними пришлось сражаться жителям Северной столицы. Внутри города тоже орудовал враг – предатель, который изнутри помогал немцам осуществить их цель – поставить Ленинград на колени.



ОТ ЗЕКА ДО ПРЕДАТЕЛЯ ОДИН ШАГ

Кому война, а кому мать родна. Эта пословица как нельзя лучше характеризует деятельность банды "Зиг-Заг", главарем которой был Виталий Кошарный. О нем известно не очень много: к началу Великой Отечественной войны он был уже дважды судим и на момент начала атак гитлеровской армии находился в местах не стол отдаленных. Свой очередной строк он отбывал в лагерном пункте № 32 в Ленинградской области за подделку документов. Узнав о нападении на СССР, Кошарный решил во что бы то ни стало примкнуть к агрессору – так люто он ненавидел свою страну.

Из материалов уголовного дела: "Кошарный Виталий Максимович, 1916 года рождения… образование 6 классов… подделав аттестат о среднем образовании, пытался поступить в Академию художеств, не прошел по конкурсу… подделав трудовой список поступил в трест Ленинградоформление".

Чтобы осуществить свою давнюю мечту, ему оставалось лишь придумать план и дождаться удачного момента для его реализации. Подготовку к побегу будущий главарь "Зигзага" начал с того, что подделал справки об освобождении для себя и двух своих подручных – неким Кириллову и Баскину.

Шанс на побег представился им уже в октябре 1941 года, когда немецкая авиация устроила очередной налет. Воспользовавшись неразберихой, заключенным удалось осуществить задуманное и сбежать. Они направились прямиком в Ленинград. Чтобы побыстрее проделать этот путь, зеки остановили первую встречную машину, убили водителя и на ней добрались до города.

ПЕРВОЕ ВРЕМЯ В ЛЕНИНГРАДЕ

Прибыв в Северную столицу, беглецы решили на время затаиться и спрятались у знакомой буфетчицы. Всего за месяц Виталий Кошарный сколотил полноценную преступную группировку, в которую вошли 12 человек, в том числе, и работники магазинов. Однако заниматься воровством и подделкой документов лидер банды считал слишком мелким занятием. Он желал большего и решил перейти на сторону немцев и помогать им, во имя "великой цели".

Свою группировку бандиты назвали "Защитники интересов Германии – Знамя Адольфа Гитлера", сокращенно – "Зиг-Заг". Оставалось лишь установить связь с представителями германской армии. В ноябре 1941 года Кириллов отправился за линию фронта. Получив незначительное ранение, он благополучно оказался в плену. После этого он незамедлительно сообщил о своем желании сотрудничать с захватчиками. Пройдя ряд проверок, Кириллов был направлен в специальную диверсионную школу. После ее окончания его снабдили типографскими шрифтами, рацией и переправили обратно в Ленинград. Отныне предатели работали по заданиям Абвера. Мечта Кошарного стала реальностью.

"ЗИГ-ЗАГ" НА СЛУЖБЕ НАЦИСТОВ

Члены банды немедленно включились в работу. Они стали выпускать поддельные хлебные карточки и талоны на продукты первой необходимости, по которым в дни блокады можно было отовариться в магазинах. Для Кошарного, имевшего большой опыт в подделке документов, изготовить липовые продуктовые карточки и талоны не составляло труда. Тем более, при наличии выданных немцами типографских шрифтов.

Из речи Кошарного на заседании суда: "Я взглянул на продовольственные карточки и сказал, что попытаюсь изготовить, может быть, что-либо сумею сделать. На следующий день я принялся за изготовление хлебных продовольственных карточек. У нас на ноябрь 1941 года были две детских карточки, по которым Кириллов получил хлеб. Хлеб по скопированным мною карточкам выдали в булочной без всякого подозрения".

По фальшивым карточкам и талонам преступники получали хлеб, крупу, масло, сахар – в общем, все, что можно было в магазинах блокадного Ленинграда. Иногда банда доставала водку и шоколад. А перед новым годом "ЗИГ-ЗАГ" напечатал талоны на несколько сотен литров пива и вина. Поставить отоваривание карточек на промышленные рельсы преступникам помогли нечистые на руку руководители торговых точек (за 50% от выручки). Как было подсчитано в ходе следствия, всего мошенники смогли получить около 17 тонн продовольствия. Напомним, тогда ленинградцам было положено 125 граммов хлеба в сутки.

СКОЛЬКО ВЕРЕВОЧКЕ НЕ ВИТЬСЯ…

На связь с кураторами из Абвера "ЗИГ-ЗАГ" выходил регулярно для получения инструкций. Во время одного из сеансов связи стало известно, что в блокадный Ленинград прибыл агент германской разведки, с которым бандитам надо было выйти на связь. Кошарный и Кириллов вдвоем отправились на встречу на конспиративную квартиру. Их подвела недальновидность и самоуверенность – без всякой конспирации они пришли к месту встречи. Но бдительные жильцы дома заметили незнакомых мужчин и сообщили в милицию.

Получив сигнал, местный участковый приехал к указанному дому. Поначалу сотрудника правоохранительных органов бандиты приняли за агента. Однако, когда он потребовал у них документы, стало понятно, что вышла ошибка. Тогда они накинулись на милиционера и в ходе схватки убили его. После очередного преступления бандиты совсем забыли про немецкого агента и быстро покинули конспиративную квартиру. Хотя, если бы они и вспомнили о связном, ждать его было бесполезно.



Того самого агента незадолго до убийства участкового задержали представители контрразведки. Когда Кошарный и Кириллов ожидали встречи, немецкий лазутчик уже давал показания в ленинградском НКВД. Им, кстати, оказался некий Сморчков, советский офицер-предатель. За конспиративной квартирой установили слежку, благодаря чему попалась часть бандитов, остальных сдала сподручная главаря, попавшаяся на фальшивом талоне.

ЗАКОНОМЕРНЫЙ ФИНАЛ

В итоге все 12 членов преступной группы "ЗИГ-ЗАГ" были арестованы и предстали перед судом. По местам жительства бандитов прошли обыски. В результате были обнаружены поддельные талоны на тонны продуктов, в том числе масло, крупу, сахар, мясо. В ходе обысков была конфискована дорогостоящая мебель, одежда и украшения общей стоимостью в десятки тысяч рублей при средней зарплате около 130 рублей.

Вердикт суда услышали не все обвиняемые – один из членов банды скончался незадолго до вынесения судом решения. Сам процесс был недолгим – всего два дня. Бандитов во главе с Кошарным обвинили в создании контрреволюционной организации и пособничестве немцам, в посягательстве на социалистическую собственность и убийствах. Масштаб деятельности преступной группы в условиях блокады, поразил даже видавших виды сотрудников ленинградского НКВД.

Главарь шайки на суде признал, что она занималась подрывом снабжения блокадного Ленинграда продовольствием, изготавливала и отоваривала поддельные талоны и карточки, а также распространяла листовки с призывами сотрудничать с немцами.

Из речи Кошарного на суде: "Практически наша контрреволюционная организация проводила подрыв в снабжении продовольствием Ленинграда путем подделки талонов".

Остальные пытались оправдаться, сваливая вину на других, прежде всего, главаря, хотя и признали свою вину. Вероятно, они рассчитывали таким образом избежать смертной казни, ведь каждый из них умолял оставить в живых, писал ходатайства в разные инстанции. Однако правосудие не посчитало необходимым проявлять к ним снисхождение. Все участники шайки были приговорены к расстрелу и конфискации имущества без права на обжалование приговора . 30 июня 1942 года, спустя несколько дней после вынесения приговора, всех членов "ЗИГ-ЗАГа" расстреляли.