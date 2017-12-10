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Общество

Знаменитую актрису убили выстрелом в голову в центре Москвы

Дом, где жила Зоя Федорова. Фото: google maps
В декабре 1981 года трагически оборвалась жизнь советской актрисы Зои Федоровой – звезды фильмов "Подруги", "Свадьба в Малиновке", "Москва слезам не верит" и других знаковых картин отечественного кинематографа. Женщину застрелили в собственной квартире на Кутузовском проспекте в центре Москвы. Версии случившегося разнятся: кто-то утверждает, что Федорову убили за ее причастность к тайнам спецслужб, другие связали трагедию с "бриллиантовой мафией", а третьи уверены, что актрису погубила ее близкая подруга.
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Сюжеты Криминальный СССР

Зоя Федорова родилась 21 декабря 1907 года в Санкт-Петербурге в семье рабочего и домохозяйки. В детстве занималась в драмкружке и мечтала стать актрисой, однако по настоянию родителей устроилась на работу в Госстрах.

В 1927 году происходит событие, которое, возможно, сыграло роковую роль в дальнейшей судьбе Федоровой. На одной из вечеринок она познакомилась с англичанином Кириллом Прове. Вскоре иностранца арестовали по подозрению в шпионаже. Саму Федорову долго допрашивали, но в конце концов отпустили.

Спустя некоторое время она начала получать свои первые роли в кино. Всесоюзное признание пришло к ней после фильма "Подруги" 1935 года. Затем последовали и другие картины: "Музыкальная история", "Свадьба".

В 1945 году актриса вновь попадает в поле зрения спецслужб. На этот раз за связь с американским дипломатом Джексоном Тейтом. В январе следующего года Федорова рожает от него дочь Викторию. Пытаясь скрыть факт связи с иностранцем, она спешно вышла замуж за композитора Александра Рязанова.

Джексон Тейт и Зоя Федорова. Фото: wikipedia.org

Но оставить все в тайне не удалось. В декабре 1946 года ее арестовали и после заключения на Лубянке и в Лефортовской тюрьме приговорили к 25 годам лагерей усиленного режима, конфискации имущества и ссылке всей семьи. После смерти Иосифа Сталина актриса была реабилитирована. Федорова воссоединилась с семьей и вновь стала сниматься в кино. В 1976-78 годах она дважды ездила в США к дочери и Тейту.

Вновь поехать в Америку, но на этот раз навсегда, актриса собиралась в 1981 году. Однако сбыться ее мечте было не суждено.

Убийство на Кутузовском

В один из декабрьских вечеров в квартире племянника Федоровой раздался звонок. В трубке звучал тревожный голос близкой подруги актрисы, которая сообщила, что она уже несколько часов не открывает ей дверь, хотя о встрече они договаривались заранее. Женщина попросила племянника срочно приехать на квартиру тети с ключами.

Когда мужчина открыл дверь и прошел в комнату, перед ним открылась жуткая картина. Федорова с окровавленным лицом сидела на кресле, ее рука сжимала телефонную трубку. Приехавшая оперативная группа констатировала смерть.

Фото: wikipedia.org

Орудием убийства был немецкий пистолет "Зауэр". Правоохранители установили, что актрису убили выстрелом в затылок в тот момент, когда она собиралась разговаривать с кем-то по телефону. При этом замки входной двери были целы. Значит, женщина сама пустила злоумышленника в дом, а раз так, то он был ей хорошо знаком. Посторонних и малознакомых людей Федорова не пускал: девять лет в заключении выработали у нее недоверие к людям на подсознательном уровне.

В сетях спецслужб

Следствие рассматривало сразу несколько версий убийства. Одна из них – политическая. Сыщики предположили, что в 1927 году, после первого задержания органами госбезопасности, освободили Федорову не просто так: ее завербовали. По некоторым данным, всесильный глава НКВД Лаврентий Берия с началом Великой Отечественной войны предложил актрисе быть спецагентом советской разведки в Москве в случае, если столица падет под натиском немцев.

Если это было правдой, то Федорова в случае чего могла рассказать нечто такое, что полагалось знать далеко не всем. Уехав в Соединенные Штаты, которые были в то время злейшим геополитическим соперником Советского Союза, актриса могла быть использована американской разведкой для получения ценных сведений.

Зоя Федорова. Кадр из фильма "В нашем городе"

Бриллиантовая драма

Следователи рассматривали и версию причастности актрисы к "бриллиантовой мафии", с которой были связаны родственники некоторых влиятельных партийных чиновников. Эти люди зарабатывали огромные деньги, скупая и перепродавая драгоценности, антиквариат и ценные произведения искусства. Федорова, предполагали сыщики, занимала в этой мафии довольно высокое положение. В записной книге погибшей правоохранители нашли более двух тысяч телефонов и адресов.

Купить квартиру в престижнейшем районе Москвы, на Кутузовском проспекте, в доме напротив высотки гостиницы "Украина", актриса могла на полученные незаконным путем деньги, подозревали следователи. Возможно, что по каким-то причинам знакомые мафиози не хотели отпускать Федорову за границу, однако та не послушалась и в итоге поплатилась жизнью.

Фото: Фотохроника ТАСС

Стоит отметить, что на Кутузовском в то время жила практически вся партийная элита. В роскошных сталинских домах была квартира генсека Леонида Брежнева, председателя КГБ Юрия Андропова, главы МВД Николая Щелокова. Супруга последнего Светлана, как утверждает писатель Юрий Нагибин, очень хотела заполучить бриллиант, которым владела Федорова. Кто знает, быть может она и подослала к актрисе убийцу.

Свою версию высказывал и бывший руководитель угрозыска СССР Вячеслав Панкин. По его мнению, звезда кинематографа занималась скупкой драгоценностей и бриллиантов, а затем переправляла их дочери Виктории в США. Таким образом Федорова хотела обеспечить себе безбедную старость за границей.

Незадолго до смерти актриса отправила ценную картину, надеясь выручить за нее хорошие деньги. Однако выяснилось, что полотно было поддельным. Во время следствия дочь Федоровой рассказывала, что разговаривала с матерью буквально за два дня до трагических событий, и та якобы предвидела свою скорую смерть.

Зоя Федорова. Кадр из киножурнала "Фитиль"

Коварная подруга

Довольно банальную, но в то же время наиболее правдоподобную версию изложил следователь угрозыска Борис Кривошеин. Он выяснил, что незадолго до гибели Федорова обзавелась новой подругой. Оказалось, что сын женщины тоже проживал в США, причем фактически по соседству с дочерью кинозвезды. Федорова хотела передать Виктории некие драгоценности и решила сделать это через свою подругу, у которой не было проблем с выездом за рубеж.  

Роковую роль в судьбе звезды советского кинематографа сыграла обычная человеческая корысть. По этой версии, подруга не хотела отдавать драгоценности и решила присвоить их себя. Поэтому она убила Федорову, забрала все имевшиеся в квартире ценные вещи и скрылась. Следователи допрашивали ее в качестве подозреваемой, но женщина, естественно, отрицала свою причастность, а доказать этого правоохранителям не удалось.

В любом случае, уверен Кривошеин, Федорову убила представительница слабого пола. Только женщина, пояснил следователь, могла аккуратно зачесать волосы на затылке жертвы, после того, как они были взъерошены выстрелом из пистолета.

Всего по делу убийства Зои Федоровой было допрошено более четырех тысяч свидетелей. Скорее всего, Кривошеин не лгал, когда заявил, что знает имя злоумышленника. Иначе как объяснить слова дочери погибшей, которая поблагодарила сыщиков за "найденную справедливость". Тем не менее, преступник так и не был назван публично, а злодеяние так и осталось официально нераскрытым.

Автор: Иван Поляков10 декабря 2017, 10:00

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