Найден механизм стирания памяти

Нейробиологи из Университета штата Юта, Гранадского университета и Кембриджа доказали способность мозга фильтровать и стирать ненужные воспоминания. Исследователям удалось раскрыть механизм этого процесса.

Выяснилось, что наличие или отсутствие определенных воспоминаний напрямую зависит от активности гиппокампа и количества поступающей в него гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК). Этот нейромедиатор регулирует взаимодействие нервных клеток.

Уровень содержания ГАМК в гиппокампе влиял на способность исследуемых людей подавлять некоторые воспоминания. Так, участникам опыта с разной периодичностью показывались определенные слова, сообщает Life.ru. При этом одни нужно было запоминать, а другие игнорировать.

Специалисты не исключили возможности создания препарата, аналогичного современным седативным средствам. Он будет способен подавлять клеточную активность и помогать забывать определенные события.

Ранее канадские ученые изобрели устройство, повышающее мозговую активность. С помощью электрического стимулятора человек может улучшить память, внимание и способность к принятию решений.

Действие прибора основано на постоянном токе, который влияет на префронтальную кору больших полушарий мозга. По данным специалистов, после использования аппарата эффективность мозговых процессов может повыситься на 40%. Как подчеркнули авторы изобретения, он является неинвазивным – электроды крепятся к голове без хирургического вмешательства.