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Роскошный отдых миллиардера Захарченко

Дмитрий Захарченко. Кадр youtube.com
Следователи пролили свет на шикарный отдых скандально известного полковника Дмитрия Захарченко, "прославившегося" незаконно нажитым миллиардным состоянием. По версии правоохранителей, в ходе одной только поездки в США он потратил 340 тысяч долларов.
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"Согласно выписке с банковских счетов гражданской жены Захарченко, крупные расходы они несли в период зарубежных поездок", – сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в следственных органах. Так, в ноябре 2012 года пара летала в Дубай, где отдохнула на 19 тысяч долларов. В августе 2013 года они посетили Нью-Йорк. Там расходы были и вовсе астрономические: 340 тысяч долларов.

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Сюжеты Миллиарды полковника МВД

Как отметил источник в правоохранительных органах, за семь лет, с 2007 по 2014 годы, Захарченко со своей гражданской женой Анастасией Пестриковой побывали в качестве туристов в Германии, Австрии, Швейцарии, Испании, Израиле и других странах.

Помимо дорогостоящих путешествий, полковник любил вкусно поесть. С 2015 по 2016 годы в московских ресторанах "Ля Маре" он "из собственных счетов" оплатил заказы на сумму более трех миллионов рублей.

Также следователи выяснили, что теперь уже бывшему сотруднику МВД делали скидки в элитной сети "Меди Дусс". По мнению правоохранителей, дисконт выступал в качестве взятки. Всего, подчеркивают в Следственном комитете, общая скидка составила 3,5 миллиона рублей.

В соответствии с требованиями Генпрокуратуры по резонансному делу полковника-миллиардера в пользу государства может быть обращено 30 миллиардов рублей. По словам правоохранителей, они нашли все деньги Захарченко.

Следователи отметили, что в кабинете у подозреваемого в коррупции обнаружили 90 тысяч рублей, в машине – 13 миллионов, а также 170 тысяч долларов и пять тысяч евро. Кроме того, 16 миллионов долларов хранилось на счетах одной из его знакомых.


Напомним, бывший замруководителя управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел России Дмитрий Захарченко был задержан год назад по делу о получении взятки в особого крупном размере. Главный сюрприз оперативников ждал в квартире подозреваемого: там они обнаружили 8,5 миллиарда рублей. Управление, где работал подследственный, вскоре было ликвидировано. В конце августа 2017 года Мосгорсуд продлил арест Захарченко до 8 декабря.

Автор: Иван Поляков3 ноября 2017, 13:56

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