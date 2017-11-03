В Москве стартовали продажи iPhone X

В России и во всем мире стартовали продажи новой модели смартфона от Apple – iPhone X, сообщает газета "Известия". Стоимость телефона с памятью 64 гигабайта составляет 79,9 тысячи рублей и 91,9 тысячи рублей за устройство с 256 гигабайт памяти.
Московские магазины начали продавать гаджеты в 08:00, однако люди столпились у входа еще ночью. Очередь стала формироваться за несколько дней до появления телефонов на прилавке. Одного из молодых людей даже увезли на скорой помощи.
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