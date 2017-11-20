Развестись россиянам станет проще

Общественная палата предложила Госдуме внести в Семейный кодекс поправки о разделе имущества при разводе. Новый законопроект существенно упростит процедуру расторжения брака.

Согласно предложенному документу, при разводе бизнес должен остаться у того супруга, который им занимался, сообщает газета "Известия". При этом второй партнер должен получить "справедливую компенсацию", размер которой определит суд, исходя из потребностей человека, его статуса и уровня жизни.

Также новые поправки предлагают при разводе делить сразу все имущество супругов, а не его отдельные части. Инициатива предполагает, что в Семейном кодексе будет закреплено такое понятие, как "имущество, нажитое супругами во время брака".

В Едином госреестре прав на недвижимость (ЕГРН) супругам необходимо будет указывать, что квартира находится в совместной собственности. Авторы законопроекта уверены, что это нововведение сделает процедуру развода проще и справедливее.

Согласно поправкам, суды могут признать условия брачного договора недействительными, если посчитают, что они ущемляют права одного из супругов. По информации издания, в парламенте инициативу назвали справедливой и собираются обсудить ее с экспертами.