Россиянки массово продаются мигрантам

Эксперты выявили новый социальный тренд: россиянки стали массово заключать фиктивные браки с мигрантами. Подобные сделки коммерчески выгодны обоим "супругам", но наносят существенный ущерб бюджету страны.

По словам специалистов, подобные браки мигранты заключают с целью избежать уплаты пошлины за патент на работу. К примеру, бюджету Москвы лицензия такого рода приносит триллионы рублей, передает РИА Новости.

Как поясняют эксперты, в случае заключения интернационального брака мигранты могут потребовать выдать им Разрешение на временное проживание (РВП) сроком на три года. "Это просто юридическая лазейка, чтобы обосноваться на три года в Москве", – пояснил источник в миграционных подразделениях столичной полиции.

Причем после заключения такого брака и выдачи РВП мигрант может сразу же развестись и работать в России без всякого патента. При этом россияне поддерживают это явление, охотно предоставляя свои услуги в качестве фиктивной невесты или жениха.

Так, по информации издания, за московского "супруга" придется заплатить около 100 тысяч рублей. "Партнер" из регионов обойдется гораздо дешевле.

Существование подобного тренда подтвердил и эксперт и автор пособий по проблемам миграции Анатолий Кульнев. По его словам, решить проблему или по крайней мере свести ее до минимума можно с помощью поправки в закон о правовом положении иностранцев в России. "А именно в подпункт 4 пункта 3 статьи 6, где будет сказано, что получить РВП можно только по месту жительства супруга", – говорит он.