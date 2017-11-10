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Как Задорнов сорвал бой новогодних курантов

Михаил Задорнов. Фото: GLOBAL LOOK press/Alena Kalita
31 декабря 1991 года телевидению удалось удивить народы России. С традиционным новогодним поздравлением, предшествующим бою кремлевских курантов, к ним обратился не президент (или, как было принято раньше, генеральный секретарь ЦК КПСС). Россияне, да и жители других республик СССР увидели на экранах писателя-сатирика Михаила Задорнова.
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Появление артиста с "президентским" новогодним обращением стало своеобразным показателем его популярности. Хотя для руководства государственного телеканала решение было вынужденным. 26 декабря страна с названием СССР прекратила свое существование – соответственно и ее руководитель Михаил Горбачев уже не был президентом. А Борис Ельцин еще официально не вступил в должность главы российского государства.

Михаил Задорнов как раз был ведущим "Голубого огонька", так что был первым кандидатом на эту роль. Он справился с заданием со свойственным ему блеском. Выступая в прямом эфире, писатель так увлекся, что не следил за временем. В итоге бой кремлевских курантов пришлось давать в эфир в записи, с минутной задержкой.

Автор: Андрей Евлампиев10 ноября 2017, 13:02

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