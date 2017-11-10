Как Задорнов сорвал бой новогодних курантов
Появление артиста с "президентским" новогодним обращением стало своеобразным показателем его популярности. Хотя для руководства государственного телеканала решение было вынужденным. 26 декабря страна с названием СССР прекратила свое существование – соответственно и ее руководитель Михаил Горбачев уже не был президентом. А Борис Ельцин еще официально не вступил в должность главы российского государства.
Михаил Задорнов как раз был ведущим "Голубого огонька", так что был первым кандидатом на эту роль. Он справился с заданием со свойственным ему блеском. Выступая в прямом эфире, писатель так увлекся, что не следил за временем. В итоге бой кремлевских курантов пришлось давать в эфир в записи, с минутной задержкой.
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