Россиянам обещают дополнительный выходной за прививку
"Мы считаем важным не просто пропагандировать пользу прививок, но и предложить всем желающим жителям России выходной день. В том числе школьникам и студентам", – цитирует "Парламентская газета" Владимира Жириновского. За вакцинацию дошкольника день отдыха, по мнению парламентария, должен быть положен матери или отцу.
Лидер ЛДПР признался, что подобное предложение сделал не из личных интересов – сам он работает "с утра до глубокой ночи семь дней в неделю". "Но для многих это может стать стимулом. Да и работодатель должен быть рад: лучше человек пропустит один день после прививки, чем неделю во время болезни", – уверен политик.
Жириновский сделал прививку от гриппа одним из первых. Коллегам по партии он порекомендовал пройти вакцинацию в максимально короткие сроки. "В этом году нам обещают какие-то опасные штаммы вируса", – заметил депутат.
Думаю, как завтра технично избежать прививки от гриппа :( в прошлом году я красиво слилась, потому что была сопливая, в этом году не выйдет— Arien (@MaidenArien) 3 октября 2017 г.
Тем временем в Министерстве здравоохранения России решили отказаться от идеи штрафовать родителей за отказ от вакцинации детей. "Это механизм, который может сработать совсем не так, как теоретически он должен сработать", – цитирует ТАСС главу ведомства Веронику Скворцову. Вместо этого в Минздраве решили сосредоточиться на просветительской работе.
"Мы настроены на то, чтобы очень терпеливо разъяснять, используя различные психологические выверенные приемы для разных групп населения – в зависимости от образовательного уровня, социального уровня и так далее. Будем надеяться, что это сработает", – рассказала Скворцова.
В Москве состоялась церемония вручения телевизионной премии
Балерина ждала покупку два месяца
Телеведущая оставила в соцсетях восхищенный отзыв о скандальном фильме "Матильда"
Актриса дала откровенное интервью