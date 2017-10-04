Россиянам обещают дополнительный выходной за прививку

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил поощрять россиян за стремление к вакцинации. По мнению депутата Госдумы, тот, кто сделал прививку от гриппа, должен получить дополнительный выходной.

"Мы считаем важным не­ просто пропагандировать пользу прививок, ­но и предложить всем ­желающим жителям Росс­ии выходной день. В т­ом числе школьникам и­ студентам", – цитирует "Парламентская газета" Владимира Жириновского. За вакцинацию дошкольника день отдыха, по мнению парламентария, должен быть положен матери или отцу.

Лидер ЛДПР признался, что подобное предложение сделал не из личных интересов – сам он работает "с­ утра до глубокой ноч­и семь дней в неделю". "Но для многих это мо­жет стать стимулом. Д­а и работодатель должен быть рад: лучше че­ловек пропустит один ­день после прививки, ­чем неделю во время б­олезни", – уверен политик.

Жириновский сделал прививку от гриппа одним из первых. Коллегам по партии он порекомендовал пройти вакцинацию в максимально короткие сроки. "В этом год­у нам обещают какие-т­о опасные штаммы виру­са", – заметил депутат.

Думаю, как завтра технично избежать прививки от гриппа :( в прошлом году я красиво слилась, потому что была сопливая, в этом году не выйдет — Arien (@MaidenArien) 3 октября 2017 г.

Тем временем в Министерстве здравоохранения России решили отказаться от идеи штрафовать родителей за отказ от вакцинации детей. "Это механизм, который может сработать совсем не так, как теоретически он должен сработать", – цитирует ТАСС главу ведомства Веронику Скворцову. Вместо этого в Минздраве решили сосредоточиться на просветительской работе.

"Мы настроены на то, чтобы очень терпеливо разъяснять, используя различные психологические выверенные приемы для разных групп населения – в зависимости от образовательного уровня, социального уровня и так далее. Будем надеяться, что это сработает", – рассказала Скворцова.