Пригожин: Ксюша может поднять хайп

Популярный российский продюсер Иосиф Пригожин поведал о своих политических амбициях. Кроме того, он раскрыл секрет, кто мог бы заменить провокационную телеведущую Ксению Собчак в предвыборной гонке за кресло президента.

Талантливый человек талантлив во всем. Так, продюсер, счастливый муж прекрасной Валерии, Иосиф Пригожин, который, как выяснилось, прекрасно разбирается не только в музыке, шоу-бизнесе и женской красоте, но и в политике, в интервью изданию Dni.ru поделился, кто для него светская львица, а ныне кандидат в президенты Ксения Собчак.

Политические амбиции некогда ведущей "Дома2", а ныне счастливой матери семейства для звездного продюсера сюрпризом не стали. Пригожин, безусловно, обладает чутьем и, как выяснилось, он предсказывал это событие еще несколько лет назад. "Я был верен, что это произойдет, не в этом сезоне, так в следующем. Моя интуиция мне это подсказывала. Я понимаю этого человека, чувствую ее это порой и хулиганство, и хамство, граничащее с пиаром... Ксюша может поднять хайп и подогреть интерес к выборам среди молодежи," – делится продюсер.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Окт 13 2017 в 10:13 PDT

Не обошлось и без шокирующего откровения. Оказывается в 2018 году россияне могутувидеть еще одного претендента на пост президента. "Года два назад я уговаривал Валерию выдвинуть свою кандидатуру, но тогда она категорически сказала: "Этого не будет никогда". Я говорю: "Лера, ты талантливая, образованная, умная, женская аудитория у тебя серьезная, тебя очень уважают. Я думаю, я бы тебе помог бы по этой части". Но она отказалась, говорит: "Это не мое". И я ей тогда и сказал, мол вот увидишь, скоро Ксения Собчак объявит. Я опередил в этом смысле время. Я знал это. Я был уверен в этом", – разоткровенничался Пригожин.

Публикация от VALERIYA (@valeriya) Авг 9 2017 в 5:31 PDT

На вопрос, как сейчас продюсер воспринимает амбициозную диву Собчак, он поспешил пояснить: "Это больше про цирк. Это больше про шоу. Нужны люди в политике опытные. Не только с жизненным опытом, а которые разбираются в экономике, политике глобального масштаба, в геополитической обстановке. Вот этот вот пирог под названием Земля, и люди, которые управляют Землей должны в этом глобально разбираться. Скажу откровенно, с Ксюшей у нас были разногласия, потому что Ксения не раз позволяла себе несправедливые выпады в адрес Валерии, но я всегда к ней хорошо относился. Не хочу обидеть ее, она стала мамой, у нее появился ребенок, у нее есть муж потрясающий. Возможно, она тоже хочет сделать что–то хорошее в стране. Но политика – это большее, чем то, чем мы с ней занимаемся. В этом нужно разбираться глубоко и я вам честно скажу – я разбираюсь. Я понимаю, что происходит в мире, что произошло на Украине, например."

Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif) Авг 6 2017 в 4:42 PDT

Как сообщали ранее Dni.ru, 18 октября телеведущая Ксения Собчак объявила об участии в президентской гонке-2018. Экс-ведущая "Дома-2" пригласила объединиться все политические силы, готовые использовать ее выдвижение как трибуну.