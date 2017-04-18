У россиян появится еще один выходной
Авторы инициативы уже внесли соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму, текст документа опубликован на официальном сайте учреждения. Депутаты предположили, что новый праздник можно назвать Светлым пасхальным понедельником.
Они отметили, что у региональных властей есть право устанавливать дополнительные праздничные дни – в частности, в ряде мусульманских регионов жители отдыхают во время Ураза-байрама и Курбан-байрама. В пояснительной записке депутаты подчеркнули, что Пасху празднуют до 85% россиян.
При этом около 10% жителей страны строго следуют предписаниям Великого поста, а значительная часть граждан "в той или иной мере" также прислушивается к религиозным ограничениям. По мнению политиков, этот период времени связан с "психологическим эмоциональным напряжением духовных сил".
"Введение праздника Светлого пасхального понедельника позволит не только создать условия для удовлетворения религиозных чувств и потребностей верующих граждан, но высвободит время для полезных и необходимых дел в семье, в кругу друзей и знакомых в весенний период", – считают авторы законопроекта. В заключение они отметили, что во многих странах Западный Европы этот день является выходным.
Напомним, в следующем году к первым зимним каникулам, которые продлятся с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018-го, добавятся вторые – с 23 по 25 февраля. Кроме того, в честь Международного женского дня россияне также будут отдыхать с 8 по 11 марта.
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