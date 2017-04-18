У россиян появится еще один выходной

В Госдуме хотят добавить в календарь еще один праздничный день. По мнению депутатов, россияне должны отдыхать в понедельник, следующий после Пасхи.

Авторы инициативы уже внесли соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму, текст документа опубликован на официальном сайте учреждения. Депутаты предположили, что новый праздник можно назвать Светлым пасхальным понедельником.

Они отметили, что у региональных властей есть право устанавливать дополнительные праздничные дни – в частности, в ряде мусульманских регионов жители отдыхают во время Ураза-байрама и Курбан-байрама. В пояснительной записке депутаты подчеркнули, что Пасху празднуют до 85% россиян.

При этом около 10% жителей страны строго следуют предписаниям Великого поста, а значительная часть граждан "в той или иной мере" также прислушивается к религиозным ограничениям. По мнению политиков, этот период времени связан с "психологическим эмоциональным напряжением духовных сил".

"Введение праздника Светлого пасхального понедельника позволит не только создать условия для удовлетворения религиозных чувств и потребностей верующих граждан, но высвободит время для полезных и необходимых дел в семье, в кругу друзей и знакомых в весенний период", – считают авторы законопроекта. В заключение они отметили, что во многих странах Западный Европы этот день является выходным.

Напомним, в следующем году к первым зимним каникулам, которые продлятся с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018-го, добавятся вторые – с 23 по 25 февраля. Кроме того, в честь Международного женского дня россияне также будут отдыхать с 8 по 11 марта.