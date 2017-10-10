Раскрыта правда о последних гастролях Аллана Чумака

Журналистам удалось побеседовать с Татьяной Бажиной, организатором выступлений Аллана Чумака в Кирове. Она рассказала о его последних гастролях

Последний раз Татьяна видела легендарного целителя около года назад. Тогда он приезжал ради нескольких шоу в Кирове и области. По словам женщины, Чумак оказался "интеллигентным, интересным, эрудированным собеседником и очень простым в общении" человеком".

Во время своих выступлений он со сцены рассказывал зрителям о себе и одновременно "заряжал" кремы и воду, которые приносили зрители. Как рассказывает Татьяна, в каждом городе в залах не было свободных мест. При этом она отмечает, что приходили не только старые поклонницы целителя, которые застали его "Шоу Чумака" на телевидении, но и "совсем молоденькие девочки лет по 16-18".

Бажина рассказала, что гонорары Аллана не были огромными – в маленьких городах он вообще выступал только на процент с продаж билетов. Их стоимость, кстати, составляла 600 рублей. По словам Татьяны, Чумак оказался скромным человеком. У него не было какого-то особого списка требований на гастролях.

"Дорогих машин он не заказывал. Мы переезжали из города в город на самых обычных машинах. Жил он с женой в хорошем отеле, в номере люкс. Попросил принести в номер лишь минералку и фрукты – киви, бананы, апельсины. Никаких излишеств", – передает ее слова "МК". Женщина также рассказала, что вместе с Чумаком на гастролях всегда была его жена. По словам Татьяны, у пары были "очень гармоничные отношения", на них было "приятно смотреть".

Помимо массовых выступлений Аллан проводил и индивидуальные сеансы лечения. Они стоили пять тысяч рублей. Во время таких "закрытых" встреч, он просто 20 минут молча сидел и "оказывал энергоинформационное воздействие на женщин, передавал целительную информацию через руки и взгляд", – рассказывает Бажина.

Напомним известный российский целитель Аллан Чумак скончался в Москве на 83-м году жизни. Он прославился на всю страну в конце 80-х – начале 90-х годов как обладатель экстрасенсорных способностей. Целитель устраивал сеансы по телевизору: он "заряжал" положительной энергией размещенные перед экранами воду, кремы, мази.