Малахов попал в скандал из-за детской книжки

Администратор паблика "Радикальные мечтатели" Михаил Малахов заявил: его вызвали в прокуратуру после того, как он опубликовал цитату из книги "Незнайка на Луне". При этом надзорное ведомство открестилось от этого скандала, заявив, что не приглашало к себе блогера.

По словам Малахова, ему позвонили из прокуратуры и попросили прийти и объяснить смысл цитаты из детской книги "Незнайка на Луне", которую он опубликовал ранее. Краснодарский блогер утверждает: его заподозрили в разжигании ненависти по отношению к полицейским. Дело в том, что администратор паблика привел слова Колоска, который рассказывал Селедочке о том, что правоохранители – это "бандиты", которые "защищают лишь богачей".

"Короче, щас звонили из полиции, просят прийти дать объяснения по публикации цитаты из "Незнайки" и нескольким другим (стилистика автора сохранена. – Прим. ред.)", – приводит слова Малахова в паблике Life.ru. Блогер также подчеркнул, что фрагмент из книги изучает лингвистическая экспертиза, и его могут привлечь по статье "Экстремизм".

Однако в пресс-службе прокуратуры Краснодара слова Малахова опровергли. В ведомстве подчеркнули, что не вызывали блогера на допрос.

Отметим, это уже не первый раз, когда книга "Незнайка на Луне" попадает в скандальную историю. В сентябре пользователи Сети усмотрели в мультфильме, снятом по повести Николая Носова, непристойные сцены.

В частности, комментаторов смутило, что героини ленты Ромашка и Звездочка вызывающе одеты. По мнению пользователей, мультфильм может спровоцировать к действию педофилов.