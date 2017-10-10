В России изменились правила провоза ручной клади в самолете

Министерство транспорта России внесло изменения в правила воздушных перевозок пассажиров, грузов и багажа. Ожидается, что это позволит значительно расширить тарифную сетку авиакомпаний и в итоге положительно скажется на удобстве пассажиров.

Все изменения касаются невозвратных тарифов. В частности, по-новому рассчитан допустимый вес ручной клади. "Документом установлен минимальный вес ручной клади не менее пяти килограммов на одного пассажира", – сообщили в пресс-службе Минтранса. В ведомстве отметили, что перевозчик может самостоятельно увеличить эту норму в качестве конкурентного преимущества.

Расширен и перечь вещей, которые пассажиры могут пронести на борт сверх нормы. Туда, помимо дамских сумок, мужских портфелей, портпледов, верхней одежды, детского питания и детских колясок, а также букета цветов, вошли рюкзаки, лекарственные препараты и товары, приобретенные в магазинах duty free. Телефоны, фотоаппараты, другие электронные устройства, зонты и книги в отдельную категорию не вынесены, так как они могут быть убраны в дамскую сумку или рюкзак.

Лоукост и ручная кладь: Обдумываю поездку за границу без багажа, только с ручной кладью. За чемодан лоукостер хочет дорого, на мой взгляд… — Замки и двери (@Zamki_i_Dveri) 3 октября 2017 г.

Еще одно важное изменение – отмена маркировки ручной клади для пассажиров, прошедших электронную регистрацию на рейс. В этом случае взвешивание может проходить непосредственно перед выходом на посадку.

"Утвержденные изменения значительно расширят тарифную сетку авиакомпаний, повысят авиационную мобильность населения, а также позволят нормативно урегулировать спорные ситуации, связанные с перевозкой пассажирами багажа", – сообщили в пресс-службе Минтранса. Сейчас предусмотрено три вида тарифов: невозвратный без нормы бесплатного багажа, невозвратный с нормой багажа и возвратный с багажом.

При этом возможность бесплатного провоза ручной клади сохранится в любом случае. Напомним, что ранее максимальный вес ручной клади определялся правилами в десять килограмм.

