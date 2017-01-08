США и Южная Корея запланировали убийство Ким Чен Ына

Спецназ США и Вооруженные силы Южной Кореи создают специальное подразделение, целью которого называется ликвидация лидера КНДР Ким Чен Ына. Планируется, что в состав бригады войдет одна-две тысячи человек.

Впервые представители Южной Кореи всерьез заговорили о планах по ликвидации лидера КНДР Ким Чен Ына после того, как в Северной Корее в сентябре 2016 года прошли масштабные ядерные испытания. По оценкам специалистов, потенциал сработавшей тогда бомбы превышает мощность той, что была сброшена американскими военными на Хиросиму в 1945 году.

Южнокорейские политики, по всей видимости, увидели в этом серьезнейшую угрозу для безопасности всей страны, что подтолкнуло их к весьма радикальным решениям. Согласно даннымYonhap News Agency спецназ США и Вооруженные силы Южной Кореи создают специальную бригаду для убийства Ким Чен Ына.

Сообщается, что формированием отряда будут заниматься в США, однако он будет адаптирован к особым условиям Корейского полуострова. В состав бригады войдут одна-две тысячи человек. Помимо ликвидации главы КНДР, в их задачу будет входить устранения военного командования КНДР.

Высокопоставленные южнокорейские чиновники подтвердили, что в планах военных значится более тесное сотрудничество с американскими союзниками, в том числе совместные учения, которые в будущем позволят более слаженно действовать в случае возникновения внештатной ситуации. "Способность использовать возможности антикризисного реагирования совместно с силами специальных операций, а также использование уникальных возможностей комбинированных спецопераций обеспечивает американских военных и корейских лидеров стратегическими возможностями по сдерживанию и поражению северокорейских асимметричных угроз", – говорится в новом стратегическом плане Южной Кореи.