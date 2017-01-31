В Сети высмеяли желание Навального судиться с журналистами

Блогер Алексей Навальный намерен подать в суд на НТВ. Он заявил, что в фильме "Господин Навральный", который выпустил о нем телеканал, представлены ложные данные.

Навальный рассержен не только на телеканал, который распространил якобы ложную информацию о дорогостоящих путешествиях блогера и поступлении на его счет 20 миллионов рублей. Навальный намерен судиться и с гостиницами.

Блогер уверен, что персонал гостиниц, предоставивший журналистам видеозаписи с ним, нарушили его право на неприкосновенность частной жизни. О своем намерении судиться с телеканалом он написал в социальных сетях.

Пользователи Сети быстро отреагировали на заявление Навального и высмеяли его. Многие уверены, что фильм достаточно правдив, а блогер переполошился из-за того, что ему действительно есть что скрывать, сообщает РИА ФАН.

"Он может кого угодно судить, но от этого честным и порядочным он не станет, истину не скрыть", – отмечает в комментариях к новости пользователь под ником Welt Rogg. "Правда в глаза колет", – пишет "ВКонакте" Valentina Vladimirovna.

"Интересно, а когда Навальный распространял видики-ролики, порочащие имя Путина и Медведева в соцсетях? Если на него за это в суд подадут?" – пишет другая пользовательница соцсети.

"Я вас всех засужу… я украл не столько, сколько вы говорите, а гораздо больше", "Попрошу запомнить! Я не Навральный, а Наворовальный!", – смеются читатели.