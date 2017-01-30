Врач-насильник из Подольска оказался многодетным отцом

Стали известны подробности инцидента в Подольской городской больнице №2, где врач-анестезиолог надругался над беспомощной пациенткой с ожогами 40% тела. Оказалось, что медик является многодетным отцом.

Пострадавшая от врача-насильника 43-летняя пациентка до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии. Женщина получила жуткие ожоги в результате возгорания грузовика, в котором она находилась.

По некоторым данным, врач-анестезиолог, которого подозревают в изнасиловании пациентки, женат. Более того, он является многодетным отцом – у него четверо детей, передает РЕН ТВ.

Напомним, в ночь с 4 на 5 января в состоянии крайней степени алкогольного опьянения медик подошел к больной и стал трогать ее за интимные места. Свидетелем происходящего стал его коллега, зашедший в палату в момент надругательства. Он доложил обо всем руководству, которое, в свою очередь, обратилось в Следственный комитет.

Ранее на Зиёдулло неоднократно поступали жалобы, поскольку медика заставали на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. В настоящий момент врач задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Как писали Dni.ru,с сотрудников больницы, работавших в смену, когда случилось происшествие, взяли объяснительные. Врачу грозит увольнение. "Думаю, что пока только один человек будет уволен, непосредственно он, а там жизнь рассудит", – заявил замглавврача больницы Андрей Потураев.