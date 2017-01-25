В "Лаборатории Касперского" нашли предателя России

Глава отдела по расследованию киберпреступлений компании "Лаборатория Касперского" Руслан Стоянов с декабря 2016 года находится под арестом в СИЗО "Лефортово". Сообщается, что он может быть причастен к уголовному делу по статье "Государственная измена".

Арест топ-менеджера "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова может быть связан с разбирательством в отношении одного из заместителей главы центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова, передает "Коммерсантъ". По предварительным данным, управление собственной безопасности ФСБ России ведет расследование по подозрению в государственной измене.

Специалисты проверяют информацию о якобы получении представителем ЦИБ денег от иностранной организации при посредничестве сотрудника российской компании в сфере информационной безопасности. Не исключено, что свой пост покинет руководитель центра информационной безопасности ФСБ Андрей Герасимов, поскольку в деле замешан один из его подчиненных.

В "Лаборатории Касперского" подтвердили, что один из работников арестован. Там подчеркнули, что расследование не касается компании. Однако эксперты предположили, что эта ситуация негативно повлияет на отношения государства с игроками рынка кибербезопасности и электронной коммерции.

Попавший под подозрение по делу о госизмене Михайлов являлся одним из ключевых сотрудников ЦИБ ФСБ, курирующего, по словам участников рынка, интернет-бизнес в стране. "Этот человек, на мой взгляд, во многом неформально определяет политику всей отрасли кибербезопасности и интернет-коммерции", – заявил основатель платежной системы Chronopay Павел Врублевский. Впрочем, говорить о влиянии происходящего на эту сферу можно будет только после поступления официальных данных от ФСБ, добавил он.

Отдел расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" с 2013 года сотрудничал с ФСБ и МВД в рамках анализа киберпреступлений и экспертного сопровождения уголовных дел в сфере кибербезопасности. Как и многие его представители, Стоянов – выходец из управления "К". До 2006 года он работал в управлении специальных технических мероприятий ГУВД Москвы.

По словам главного редактора Agentura.ru Андрея Солдатова, после случившегося в "Лаборатории Касперского" могут задуматься о дистанцировании от правоохранительных органов и выстраивании более формальных отношений. При этом ФСБ продолжит активно сотрудничать с компанией. "Деваться некуда – у "Лаборатории Касперского" лучшая экспертиза", – пояснил специалист.