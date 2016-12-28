Откуда у Навального деньги

Алексея Навального поздравили с наступающим Новым годом. Поздравление касается и его сторонников. Надпись на баннере, появившемся в центре Москвы, предлагает им задуматься – на чем лидер "Партии прогресса" заработал семь миллионов рублей.

Баннер-обращение к сторонникам оппозиционера Алексея Навального появился 28 декабря на Новом Арбате, в центре Москвы. Портрет учредителя "Фонда борьбы с коррупцией" сопровождается информацией о том, что герой получил только за 2016 год 7 миллионов рублей. Соратников лидера "Партии прогресса" призывают подумать: из каких источников идут такие суммы Алексею Навальному?

"Уважаемые сторонники Навального! Ваш "кандидат" официально заработал только за 2016 год 7 000 000 рублей. Откуда деньги? С наступающим Новым Годом!" – гласит надпись на плакате.

Ежемесячный доход руководителя ФБК (а по совместительству еще и популярного видеоблогера), по простым подсчетам, составил около 600 тысяч рублей. Сам Алексей объясняет свои богатства "адвокатской деятельностью", однако фактов, подтверждающих наличие клиентов у "успешного юриста", пока не нашлось.

ФБК тем временем, несмотря на неплохие доходы своего руководителя, продолжает активную кампанию, в рамках которой призывает "неравнодушных" спонсировать деятельность фонда. При том, что факты финансирования как этой организации, так и самого Навального из-за рубежа неоднократно становились достоянием гласности.

Напомним, что создатель ФБК заявил о намерении бороться за пост президента страны. Навальный уже отчитался об итогах первых двух недель своей "президентской кампании". Как сообщается, на счет предвыборного штаба поступили пожертвования от 5201 человека на общую сумму 8,29 миллиона рублей.

Интересно, что часть этой суммы (15%) перечислена в биткоинах. И отчитываться за эти средства, а тем более указывать, откуда они поступили, в штабе не намерены. Хотя пользователи соцсетей уже задаются вопросом: а не находится ли источник за рубежом.

"До начала избирательной кампании мы избавлены от необходимости соблюдать какие-либо формальности избирательного законодательства. Деньги перечисляются целевым образом на счета руководителя кампании Леонида Волкова и расходуются на подготовку к избирательной кампании", – пояснил Навальный на своем сайте.