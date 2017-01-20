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Мировой океан смоет с лица Земли Лондон и Венецию

Фото: GLOBAL LOOK press/Jonathan Mitchell
Ученые предупредили об опасности, угрожающей нашей планете. Они пришли к выводу, что в ближайшее, по геологическим меркам, время, – через несколько столетий или тысячелетий – катастрофическое повышение уровня Мирового океана смоет с лица Земли сотни крупных городов.
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Специалисты полагают, что в результате природного катаклизма может полностью уйти под воду американское побережье Атлантики  и прибрежная зона Уругвая и Перу. С поверхности Земли могут исчезнуть Лондон, Венеция, Александрия и Каир, города Голландии и Дании.

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Американские и ирландские исследователи выяснили, что температура поверхности Мирового океана в последний крупный межледниковый (эемский) период, около 116-129 тысяч лет назад, практически соответствовала современному значению этого параметра. Отчет об этом исследовании опубликован в журнале Science, сообщает "Лента.ру".

Между тем приблизительно в это же время уровень моря был выше его современного значения на шесть-девять метров. Это означает, что в самом начале межледникового периода, примерно 129 тысяч лет назад, уровень Мирового океана был близок к показателю в 1870-1889 годы. 

Затем, около 125 тысяч лет назад, средняя температура поверхности моря выросла на примерно на пол-градуса Цельсия и практически сравнялась со значением в 1995-2014 годы. Ученые пришли к такому выводу, сравнив данные о состоянии Мирового океана в межледниковый период с его современным. Специалисты отмечают, что исследование поможет лучше понять, ка наша планета отреагирует на глобальное потепление.

Тем временем некоторые эксперты прогнозируют полное исчезновение арктических льдов значительно раньше. По их мнению, это может произойти уже к 2030 – 2050 году. Примечательно, что такие прогнозы ученых связаны с негативным эффектом парниковых газов и угрозой глобального потепления. Напомним, о возможных отрицательных последствиях этого явления для Земли ученые заговорили еще в 1981 году.

Ранее сообщалось, что американские ученые назвали регионы планеты, которые в будущем могут стать спасением для жизней миллиардов климатических беженцев, а также многих видов животных и растений. Как писали Dni.Ru, специалисты-климатологи из Канады и США, изучив тайгу с более чем 26 тысячами деревьев, пришли к выводу, что от глобального потепления можно будет укрыться на севере Сибири и в материковой Канаде.

20 января 2017, 12:01

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