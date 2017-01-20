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Мировой океан смоет с лица Земли Лондон и Венецию
Специалисты полагают, что в результате природного катаклизма может полностью уйти под воду американское побережье Атлантики и прибрежная зона Уругвая и Перу. С поверхности Земли могут исчезнуть Лондон, Венеция, Александрия и Каир, города Голландии и Дании.
Американские и ирландские исследователи выяснили, что температура поверхности Мирового океана в последний крупный межледниковый (эемский) период, около 116-129 тысяч лет назад, практически соответствовала современному значению этого параметра. Отчет об этом исследовании опубликован в журнале Science, сообщает "Лента.ру".
Между тем приблизительно в это же время уровень моря был выше его современного значения на шесть-девять метров. Это означает, что в самом начале межледникового периода, примерно 129 тысяч лет назад, уровень Мирового океана был близок к показателю в 1870-1889 годы.
Ранее сообщалось, что американские ученые назвали регионы планеты, которые в будущем могут стать спасением для жизней миллиардов климатических беженцев, а также многих видов животных и растений. Как писали Dni.Ru, специалисты-климатологи из Канады и США, изучив тайгу с более чем 26 тысячами деревьев, пришли к выводу, что от глобального потепления можно будет укрыться на севере Сибири и в материковой Канаде.
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