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На Украине разгорается скандал из-за масла "Кремлевское"
На одном из заводов в Хмельницкой области выпускают сливочное масло "Кремлевское" с изображением российской символики на упаковке. Об этом в соцсети рассказал журналист Денис Казанский.
Судя по информации на упаковке "непатриотичного" продукта, масло "Кремлевское" производит Староконстантиновский молочный завод. "Странный маркетинговый ход. Для меня такая картинка – стимул не покупать", – негодует Казанский на странице своего аккаунта. Разоблачительный пост он сопроводил соответствующим фото.
Вот такое масло делают в Хмельницком. Странный маркетинговый ход. Для меня такая картинка - стимул НЕ покупать. pic.twitter.com/sfvgkLcCFR— Денис Казанський (@den_kazansky) 22 января 2017 г.
Продукт с "вражеским" названием, произведенный на Украине, возмутил и других пользователей Сети. Некоторые из них заявили, что непременно пожалуются на продавцов масла, если увидят его на прилавках.
"У нас в Киеве такого масла не видела. Увижу – выставлю претензии к продавцу", "Назвали хоть бы "Не Кремлевское" – так отреагировали украинские пользователи на сообщение земляка.
Однако не все украинцы разделяют подобные настроения. Некоторые пользователи соцсети весьма критично отреагировали на пост журналиста.
@den_kazansky pic.twitter.com/iKGIqRywDB— гость (@guterGast) 23 января 2017 г.
@den_kazansky Не нравится – жри своё, натуральное.https://t.co/jVdgYqZla8 pic.twitter.com/Z00kVD9Erv— Kulawy Kot (@Kulawy_Kot) 23 января 2017 г.
Напомним, в 2016 году в Ивано-Франковске местное колбасное предприятие решило переименовать колбасу "Московскую". Полюбившееся украинцам мясное изделие теперь носит название "Бандеровская".
Ранее президент Украины Петр Порошенко неоднократно рекомендовал местным производителям избавиться от названий, которые ассоциируются с советским прошлым. Он убежден, что процесс декоммунизации – "вопрос национальной безопасности".
Как писали Dni.Ru, в июле прошлого года украинский кабинет министров утвердил перечень исторических государственных наименований, которые запрещено использовать в качестве названий для юридических лиц. В частности, под запрет правительства попали слова и словосочетания "Киевская Русь", "Новороссия", "Малороссия", "Губерния" и ряд других.
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