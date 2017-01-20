Россияне стали меньше пить алкоголя

По данным Министерства здравоохранения, с 2009 года статистика употребления россиянами спиртных напитков снижается. За шесть лет количество выпитого алкоголя уменьшилось в полтора раза.

Согласно информации Минздрава, в 2009 году на душу населения в год приходилось более 14 литров алкоголя, но постепенно показатель начал снижаться, сообщает Life.ru. В 2010 году в среднем россиянин выпивал 13,5 литра спиртного, в 2012-м – 11,9 литра, в 2013-м – 11,6 литра. К 2015 году количество потребляемых горячительных напитков снизилось до 10,5 литра. Данные за 2016-й подсчитываются Росстатом.

Положительную динамику подтвердили и в федеральном проекте "Трезвая Россия". Впрочем, по мнению ее руководителя Султана Хамзаева, в стране еще есть серьезные проблемы, такие как рост доли черного рынка и наличие некачественной продукции. "Сейчас основная задача — укреплять государственную политику и при помощи общественных институтов осуществлять общественный контроль за исполнением законодательных норм", – заявил он.

По словам Хамзаева, составленный организацией рейтинг показал, что наиболее пьющие регионы находятся на Дальнем Востоке. "На последнем месте рейтинга в 2016 году оказалась Магаданская область. Наша обязанность, как и федеральных властей, в том, чтобы уделять более пристальное внимание данной области и помогать ей выйти из этого положения", – подчеркнул глава "Трезвой России".