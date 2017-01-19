Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

Российскую столицу ждет очередное испытание на прочность. Спасатели предупреждают: на Москву надвигается снегопад.

По информации МЧС России по Москве, в период с 15:00 19 января до 06:00 20 января 2017 года в городе ожидаются снег, местами умеренный, метель, а также усиление западного ветра с порывами 15-20 метров в секунду. В отдельных районах возможен гололед, говорится в сообщении.

В МЧС также предупреждают, что из-за непогоды возможны повреждения линий электропередачи. Следует опасаться поваленных деревьев и повреждения недостаточно укрепленных и изношенных конструкций.

Спасатели просят граждан быть аккуратнее при гололедице, при необходимости оказывать помощь людям преклонного возраста и детям. Они также советуют обходить стороной рекламные щиты и шаткие строения.

В МЧС напоминают: в неблагоприятных погодных условиях водителям следует соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию относительно других участников движения. В ведомстве также рекомендуют в случае отсутствия гаража ставить машины вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.