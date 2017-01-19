Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

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В МЧС также предупреждают, что из-за непогоды возможны повреждения линий электропередачи. Следует опасаться поваленных деревьев и повреждения недостаточно укрепленных и изношенных конструкций.
Спасатели просят граждан быть аккуратнее при гололедице, при необходимости оказывать помощь людям преклонного возраста и детям. Они также советуют обходить стороной рекламные щиты и шаткие строения.
В МЧС напоминают: в неблагоприятных погодных условиях водителям следует соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию относительно других участников движения. В ведомстве также рекомендуют в случае отсутствия гаража ставить машины вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.
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