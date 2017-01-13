Сколько продуктов подделывают в России

В Россельхознадзоре назвали долю рынка, занимаемую подделкой. По официальным данным, в России фальсифицируется до четверти пищевой продукции.

Официальный представитель Россельхознадзора Алексей Алексеенко заявил, что эта проблема наносит стране колоссальный урон и может принести его еще больше. По его словам, о доле подделок на рынке пищевой продукции удалось узнать в ходе выборочных проверок.

Алексеенко отметил, что подделывается продукция всех видов, за исключением одного. "Пищевое яйцо фальсифицируют только в Китае, у нас нет", – цитирует представитель Россельхознадзора "Интерфакс".

Он рассказал и о том, как именно фальсифицируют продукты питания. Например, на рыбном рынке это сводится к подмене наименований, "накачиванию" рыбы полифосфатами для того, чтобы глазурь удерживала больше влаги. Алексеенко констатировал, что это делается для того, чтобы залезть в карман граждан.

Он подчеркнул, что попутно фальсификация пищевой продукции еще приводит и к тому, что недобросовестные компании получают фору по сравнению с честными производителями. "Выигрывают мошенники, а те компании, которые производят нормальную продукцию, экономически оказываются в крайне невыгодном положении", – заключил представитель ведомства. Алексеенко считает, что в такой ситуации государство должно наводить порядок, создавая благоприятные условия для развития производителей сырья и перерабатывающей промышленности.