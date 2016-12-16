Дочь мэра Днепра похвасталась роскошной жизнью

Живущая в Лондоне дочь мэра украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) Бориса Филатова Екатерина любит путешествия и дорогие вещи. Об этом она без стеснения рассказывает в своем забитом подобными фото аккаунте в одной из социальных сетей. В то же время уровень жизни простых украинцев стремительно падает.

Судя по аккаунту 22-летней дочери главы Днепра, ее жизнь представляет собой красивую сказку, наполненную дорогими нарядами, роскошными ресторанами и интересными путешествиями в самые красивые уголки мира. Учащаяся одного из престижных лондонских университетов, она обожает духи Шанель, элитное шампанское и шикарные яхты. Что и с завидной регулярностью демонстрирует в своем Instagram-аккаунте. При этом на Украине девушка практически не появляется

Так, на страничке Екатерины можно увидеть фотографии таких городов, как Монако, Милан, Канны, а также остров Ибицу и его изысканные пятизвездочные отели, ночь в которых стоит десятки тысяч гривен. Кроме того, девушка очень любит дорогие яхты, о чем говорит множество соответствующих фотографий в аккаунте. Помимо прочего, дочь мэра Днепра ценит элитные автомобили, красивые сумочки, вкусные блюда, роскошные букеты цветов и прочие атрибуты богатой и беззаботной жизни.

�� Фото опубликовано Kateryna (@ketie.f) Авг 30 2016 в 9:20 PDT

На фоне этого простые украинцы жалуются на очередной рост коммунальных тарифов, которые становится всё труднее оплачивать при серьезно просевших зарплатах. Так, в июле этого года в два раза были повышены тарифы на воду, электроэнергию и отопление, что вызвало шок со стороны рядовых потребителей. Если в июне граждане страны платили 40,9 гривен за кубометр горячей воды, то с ростом тарифов цена на нее увеличилась до 83,1 гривен.

Welcome on board ���� #Ibiza Фото опубликовано Kateryna (@ketie.f) Июн 26 2015 в 12:31 PDT

В правительстве Владимира Гройсмана лишь разводят руками и предлагают украинцам смириться с новыми ценами. Тем не менее, лишь каждый десятый житель страны может без проблем оплатить полученные квитанции, а каждый второй вынужден оформлять для этого соответствующую субсидию.





