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Дочь мэра Днепра похвасталась роскошной жизнью
Судя по аккаунту 22-летней дочери главы Днепра, ее жизнь представляет собой красивую сказку, наполненную дорогими нарядами, роскошными ресторанами и интересными путешествиями в самые красивые уголки мира. Учащаяся одного из престижных лондонских университетов, она обожает духи Шанель, элитное шампанское и шикарные яхты. Что и с завидной регулярностью демонстрирует в своем Instagram-аккаунте. При этом на Украине девушка практически не появляется
Так, на страничке Екатерины можно увидеть фотографии таких городов, как Монако, Милан, Канны, а также остров Ибицу и его изысканные пятизвездочные отели, ночь в которых стоит десятки тысяч гривен. Кроме того, девушка очень любит дорогие яхты, о чем говорит множество соответствующих фотографий в аккаунте. Помимо прочего, дочь мэра Днепра ценит элитные автомобили, красивые сумочки, вкусные блюда, роскошные букеты цветов и прочие атрибуты богатой и беззаботной жизни.
На фоне этого простые украинцы жалуются на очередной рост коммунальных тарифов, которые становится всё труднее оплачивать при серьезно просевших зарплатах. Так, в июле этого года в два раза были повышены тарифы на воду, электроэнергию и отопление, что вызвало шок со стороны рядовых потребителей. Если в июне граждане страны платили 40,9 гривен за кубометр горячей воды, то с ростом тарифов цена на нее увеличилась до 83,1 гривен.
В правительстве Владимира Гройсмана лишь разводят руками и предлагают украинцам смириться с новыми ценами. Тем не менее, лишь каждый десятый житель страны может без проблем оплатить полученные квитанции, а каждый второй вынужден оформлять для этого соответствующую субсидию.
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