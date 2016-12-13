Раскрыта тайна загадочного провала в Антарктиде

Европейские ученые наконец выяснили, что привело к возникновению огромного провала в Антарктиде, обнаруженного два года назад. Ранее никто не мог объяснить природу этого загадочного явления.

Группа климатологов из Нидерландов, Бельгии и Германии нашли причины образования молодого кратера на Восточно-Антарктическом ледяном шельфе. Результаты научного исследования опубликованы в журнале Nature Climate Change.

По мнению специалистов, кратер возник из-за эрозии льда. Ее причиной стал теплый ветер, дующий со скоростью около 35 километров в час. Потоки воздуха и солнечное излучение повышали температуру ледяной поверхности, что стало причиной истончения льда. Со временем это привело к его обрушению и образованию провала.

По данным ученых, диаметр образовавшегося кратера составляет около двух километров. Глубина провала порядка трех метров.

Напомним, гигантскую трещину обнаружили в 2014 году. Тогда ученые предположили, что она образовалась в результате падения метеорита. Новое исследование показало, что эта теория не соответствует действительности.

Между тем, в 400 километрах от объекта расположена научно-исследовательская станция. Эксперты полагают, что из-за стремительного таяния ледника впадина будет увеличиваться в будущем, и уже через несколько лет станция может стать опасной для проживающих на ней ученых.