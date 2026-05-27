Супермодель Наталья Водянова официально объявила о шестой беременности

Наталья Водянова, чья жизнь давно напоминает современную сказку со счастливым концом, вновь заставила мировые таблоиды содрогнуться от восторга.



Легендарная топ-модель, филантроп и икона стиля Наталья Водянова официально подтвердила: она готовится стать матерью в шестой раз. Сделала она это в своем неподражаемом стиле — триумфально и со вкусом, достойным супруги одного из богатейших людей планеты. Пока поклонники гадали и строили предположения, Наталья расставила все точки над "i", появившись на обложке свежего номера французского издания Vogue.

Слухи о том, что в семье Водяновой и наследника империи LVMH Антуана Арно ожидается пополнение, будоражили светские кулуары последние несколько недель. Первые подозрения возникли после грандиозного гала-вечера ювелирного дома Chaumet во Франции. На кадрах с мероприятия, просочившихся в Сеть, внимательные фанаты заметили, что формы модели стали более мягкими и округлыми.

Наталья, всегда отличавшаяся безупречной стройностью, на этот раз не смогла скрыть очевидное даже под искусно подобранными нарядами от кутюр. Видео, на котором Водянова грациозно дефилирует среди гостей, стало предметом бурных дискуссий: "Неужели снова?". Теперь же, когда глянцевый гигант Vogue опубликовал официальные кадры, все сомнения отпали. Водянова светится от счастья, демонстрируя миру, что карьера и большая семья не просто совместимы, а являются идеальным дополнением друг друга.

Для 42-летней модели этот ребенок станет шестым. Напомним, Наталья уже воспитывает пятерых детей, которыми безмерно гордится. Трое старших — Лукас, Нева и Виктор — родились в ее первом браке с британским аристократом Джастином Портманом. Двое младших сыновей — Максим и Роман — появились в союзе с Антуаном Арно.