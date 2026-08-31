"Я пришла в этот мир уже обманутой": Алена Яковлева предъявила отцу жесткое обвинение

Откровенная исповедь наследницы знаменитой фамилии пролила свет на глубокую семейную драму, которая искалечила личную жизнь звездной актрисы.

Актриса Алена Яковлева откровенно рассказала о личной жизни и причинах разводов. По мнению 65-летней артистки, за ее сложностями в отношениях с мужчинами стоит уход из семьи ее отца, народного артиста СССР Юрия Яковлева. Она предъявила отцу жесткое обвинение.

Юрий Яковлев ушел от своей супруги Киры Мачульской еще до рождения дочери. Этот уход стал тяжелым ударом для матери и сформировал у будущей актрисы подсознательное недоверие к противоположному полу.

"Поэтому я всегда всем говорю: "Я пришла в этот мир уже обманутой". Из-за этого я вставала в защитную позицию и не доверяла мужчинам. У меня всегда было ощущение, что меня могут обмануть", — поделилась Алена Юрьевна.

Воспитанием девочки занимался отчим — журналист-международник. По словам актрисы, он был порядочным человеком с хорошим чувством юмора, но отличался строгим нравом. Еще в детстве он предупреждал Алену, что с ее независимым характером в жизни будет непросто.

Опасность повторить чужие ошибки сформировала у Яковлевой стремление к полной независимости и опасение жестких обязательств. Актриса вспомнила случай из молодости, когда после скорого предложения руки и сердца от ухажера она просто собрала вещи и ушла, испугавшись ограничения свободы.

В итоге личная жизнь артистки сложилась непросто. Ее первым мужем стал актер Кирилл Козаков, от которого она родила дочь Марию, однако брак быстро распался. Вторым супругом стал кинорежиссер Кирилл Мозгалевский, но и этот союз спустя время завершился разводом. Позже у Яковлевой были отношения с мужчиной значительно моложе ее, но и они со временем себя исчерпали.

Сегодня Алена Яковлева с пониманием анализирует прошлые ошибки. Она признает, что детская травма, связанная с уходом отца, долгое время мешала ей построить стабильную семейную жизнь, несмотря на успешную карьеру и признание зрителей.