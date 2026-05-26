"Кологривый, Борисов... ну и я": Шаляпин вывел в свет 17-летнюю нимфу и дерзко объявил себя новой звездой кино

Главный шоумен страны и любимец дам элегантного возраста Прохор Шаляпин снова заставил светскую Москву говорить о себе, появившись на красной дорожке с юной прелестницей и сделав заявление, которое вряд ли понравится его коллегам по цеху.



В столичном киноцентре "Октябрь" яблоку негде было упасть: здесь гремела премьера долгожданного байопика "Майкл" от режиссера Антуана Фукуа. Мировой прокат уже содрогнулся под мощью наследия поп-короля, собрав фантастические 217 миллионов долларов за первые выходные. Москва, где Джексон когда-то давал легендарные концерты под проливным дождем, встретила картину с неменьшим азартом. Но пока одни селебрити пытались копировать лунную походку, Прохор Шаляпин ворвался в объективы камер с сенсацией, сообщает Клео.ру.

На дорожке Шаляпин появился не один, а под руку с очаровательной 17-летней девушкой, чья миловидная внешность мгновенно вызвала шепот в толпе. Журналисты тут же атаковали Прохора вопросами о юной пассии. Артист, сияя голливудской улыбкой, представил спутницу — ей оказалась Алла Грачева, дочь легендарного певца Витаса.

— Надо же как-то приобщаться к молодежи, чтобы попасть в мировые чарты, — ядовито подметил Прохор. — У нас планируется совместная песня, так что скоро вы все услышите. Я тоже хочу стать такой же мировой звездой, как папа Аллы, тоже хочу прорваться. Витас да группа "Тату" — они только и вырвались в свое время, остальные мимо сада пролетели, извините!

Не обошлось и без обсуждения роскошной жизни. Шаляпин, щеголявший в эффектной рубашке, признался, что его гардероб ломится от неношеных вещей стоимостью в целые состояния. Однако философский настрой взял верх над вещизмом.

"У меня так много одежды, которую я вообще никогда не надевал. И если даже мой самый дорогой наряд стоит несколько миллионов, я за вещи не цепляюсь. Когда кто-то из нас умирает, то все это добро на свалку сносится. Так что, друзья, носите все, что есть, и тратьте деньги на себя — я так делаю и вам советую"!

Самым громким моментом вечера стало заявление Прохора о современном кинематографе. Обсуждая засилье одних и тех же лиц на экранах, Шаляпин, не моргнув глазом, причислил себя к высшей лиге.

"Ну и пусть достаются роли одним и тем же. Кологривый, Борисов... ну и я, что лукавить! — смеясь, заявил он. — Вот Аллочка тоже Офелию может сыграть. Она добрая и красивая. Пусть и нас зовут, мы не против"!

Не забыл Прохор и заступиться за Ольгу Бузову, призвав коллег не винить ее в своих неудачах. А всем любителям пощекотать нервы артист посоветовал завязывать с хоррорами и переходить на добрые комедии и классику в духе Эркюля Пуаро. Кажется, сам Шаляпин уже нашел свой идеальный сценарий, где он — главная звезда, а рядом — юность, красота и миллионы.