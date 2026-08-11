Алсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от Абрамова

В важный для всей семьи день известная артистка решилась на редкое признание, раскрыть которое раньше категорически отказывалась.



Популярная певица Алсу, пережившая непростой период после громкого развода с бизнесменом Яном Абрамовым, впервые за долгое время позволила себе искреннюю радость. Повод оказался более чем грандиозным: единственный сын исполнительницы хита "Зимний сон" отметил свой первый серьезный юбилей. Рафаэлю исполнилось 10 лет. В этот важный день звездная мама не только опубликовала редкое семейное фото, но и буквально ошарашила многомиллионную аудиторию неожиданными подробностями из жизни подрастающего наследника.

На праздничном кадре сияющая и подтянутая артистка нежно обнимает мальчика. Ребенок запечатлен со спины и аккуратно отвернут от камеры. Алсу продолжает свято беречь покой сына, категорически отказываясь показывать его лицо широкой публике.

Под трогательной фотографией певица оставила проникновенное поздравление:

"Целых 10 лет ты делаешь нашу жизнь светлее, теплее и счастливее. Будь здоровым и самым счастливым! Я всегда буду рядом — любить тебя, поддерживать и верить в тебя всем сердцем", — обратилась исполнительница к имениннику.

Маленький Рафаэль появился на свет в августе 2016 года и стал третьим ребенком в союзе Алсу и Яна Абрамова. В отличие от старших сестер Микеллы и Сафины, которые с ранних лет привыкли к вспышкам софитов, красным дорожкам и съемочным площадкам, мальчика родители хранят как настоящий драгоценный грааль. Артистка не раз объясняла в своих откровенных интервью, что выведет сына в свет только тогда, когда он сам осознанно этого захочет.

Однако в этот важный день певица решила приподнять завесу тайны над семейным укладом и ошарашила поклонников неожиданной правдой о финансовой жизни 10-летнего ребенка. Как выяснилось, мальчик уже вовсю зарабатывает собственные деньги и получает самую настоящую зарплату.

Алсу не стала скрывать, что с малых лет приучает сына к труду, ответственности и разумной дисциплине. За выполненные домашние обязанности, помощь по дому и успешные оценки в учебе артистка лично переводит Рафаэлю заработанные средства. Причем деньги поступают не на карманные расходы наличными, а на специальный счет на популярном маркетплейсе. Там 10-летний наследник миллиардера самостоятельно распоряжается накопленным бюджетом и без указки взрослых покупает себе все, что душе угодно.

Поклонники исполнительницы пришли в настоящий восторг от такого нестандартного подхода к воспитанию. В социальных сетях отметили, что несмотря на колоссальное богатство семьи и высокий статус родителей, Алсу растит из сына настоящего, разумного и самостоятельного мужчину, не избалованного легкими деньгами.