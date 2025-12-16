"Еле говорю": Лещенко сделал пугающее признание о своем здоровье

Не успели поклонники Льва Лещенко выдохнуть после его бодрых заявлений о том, что он полон сил и не собирается уходить со сцены, как пришла новая тревожная новость.



Всего несколько недель назад Лев Лещенко с иронией отмахивался от слухов о своем плохом самочувствии. Он уверял, что не испытывает никаких трудностей со здоровьем, а отказ от частных мероприятий был связан лишь с подготовкой к большому концерту в Кремле. Но сегодня маэстро сам подтвердил худшие опасения.

В разговоре с журналистами на вопрос о самочувствии Лещенко ответил с трудом, и его слова прозвучали пугающе.

"Вы знаете, я сам еле говорю, я простуженный", — посетовал он.

Для певца, чей голос — главный рабочий инструмент, фраза "еле говорю" означает полную профессиональную беспомощность. Это признание прозвучало сразу после того, как артист пытался убедить всех, что слухи о его "накопившихся болезнях" и скором уходе — не более чем сплетни.

Судьба сыграла злую шутку. Этот инцидент, пусть и временный, подливает масла в огонь слухов. Теперь скептики и недоброжелатели получили реальное подтверждение: дыма без огня не бывает.

И пока сам артист борется с болезнью, в сети с новой силой обсуждают то, о чем он просил не говорить: не пора ли легенде действительно уйти на покой, если даже обычная простуда выбивает его из строя настолько сильно?