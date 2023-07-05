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Среда 5 июля

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Возвращение на сцену: что известно о концерте жены иноагента Пугачевой по случаю 75-летия

Возвращение на сцену: что известно о концерте жены иноагента Пугачевой по случаю 75-летия
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В апреле будущего года жене иностранного агента Алле Пугачевой исполнится 75 лет. Но в свете тех обстоятельств, в которых она находится, ожидать широких празднований юбилея вряд ли стоит.

70-летие Народная артистка СССР отмечала сольными концертами в Москве и Минске. Выступления назывались символично – P.S. Вспоминается цитата из фильма Владимира Меньшова "Любовь и голуби":

— Чей-то, Людк? Пыс пыс-то че?
— Постскриптум. Послесловие.

Тогда Примадонна говорила, что, возможно, на 80-летие снова даст сольник, на котором предстанет в неожиданном амплуа – например, будет исполнять романсы. Благо, в ее репертуаре их достаточно – "Мне нравится", "У зеркала", "По улице моей...".

А вот в 75 выступать звезда не обещала в любом случае. Да и в России, жители которой по мнению Примадонны, "были холопами, стали рабами", теперь это ей сделать вряд ли позволят. В прежнее время в день 75-летия ее ждали бы обложки, посвященные ей ток-шоу и фильмы, теперь же, понятно, не будет ничего.

Но, как говорят, самый большой концертный зал Израиля планирует предложить сбежавшей из России певице устроить что-то типа творческого вечера в день юбилея. Билеты на это мероприятие могут стоит очень дорого. "Я давно убеждал Аллу: "Иди пой, ведь одно дело, когда я выступаю, и другое – когда ты. Это же совсем другие тити-мити!" – часто говорит пятый муж певицы – иностранный агент Максим Галкин.

5 июля 2023, 19:25
Фото: Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Селфи на фоне покойника: похороны Юдашкина превратился в бенефис Пугачевой

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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