Другие люди: вспыли кадры с реальными лицами Шаляпина и Дубцовой без пластики и фотошопа

Прохор Шаляпин – финалист телепроекта "Фабрика звезд-6". Ирина Дубцова – победительница "Фабрики звезд – 4", финалистка шоу "Фабрика звезд. Возвращение". Мы привыкли к ним – гламурным, подтянутым, глянцевым. А какие они в реальной жизни?

Сегодня мало кто помнит, что Шаляпин и Дубцова – земляки. Они знакомы с тех далеких пор, когда Прохор Шаляпин был еще Андреем Захаренковым и не был звездой.

Ирина родилась 14 февраля 1982 года в Волгограде. Андрей же появится там на свет чуть позже – 26 ноября 1983-го. С 1991 по 1996 годы они вместе пели в вокальной шоу-группе "Джем" – коллективе, созданном родителями талантливой Ирины.

В ту пору и были сделаны всплывшие сенсационные кадры, на которых Дубцова и Шаляпин позируют еще будучи подростками. Правда, без пластики и фотошопа, кажется, что это совсем другие люди – их нынешних узнать почти невозможно...

Дубцова, как писали, сделала себе грудь, откорректировала губы, прибегла к 3D-моделированию средней части лица, а именно в области скул и слезной борозды. Так ее овал приобрел скульптурность и четкие контуры. Шаляпин же сделал зубы, убрал жир с лица, вставил мезонити для подтяжки и уменьшил нос.

А в детстве, до всех манипуляций пластических хирургов, Ира и Андрей не только вместе занимались музыкой, но и отдыхали, плавали в Волге. И, наверное, мечтали заработать много денег и исправить все то, что не дала им природа. Они казались идеально подходящими друг другу, поэтому многие думали, что в будущем они станут мужем и женой. Не случилось...

Зато оба стали эстрадными звездами. А те кадры 30-летней давности словно машина времени переносят нас в то время, когда шоу-бизнесом оба только грезили...