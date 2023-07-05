"Ущербно и одиноко": Фаворит жены иноагента Пугачевой высказался о бегстве за границу

После февраля прошлого года многие звезды покинули родные палестины. Так Рената Литвинова и Земфира обосновались во Франции. Чулпан Хаматова живет теперь в Латвии. Татьяна Лазарева эмигрировала в Испанию. Уроженка Литвы Ингеборга Дапкунайте с сыном обитает в Бельгии. А Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри частным бортом улетела на Землю Обетованную.



Народная артистка Советского Союза стала гражданкой Израиля, получив в Иерусалиме паспорт. А что про уехавших звезд думает победитель телепроекта "Фактор А" Сергей Савин, которого в свое время опекала Примадонна и которого называли ее фаворитом? Соображениями он поделился с "Дни.ру" на кинофестивале Сергея Новожилова "Кабардино-Балкария-2023" в Нальчике.

В 2001 году во время съемок фильма "Сестры" Сергей Бодров сказал фразу, которую Сергей Савин сегодня часто цитирует: "Даже если твоя страна неправа во время войны, ты не должен говорить о ней плохо". "Я подписываюсь под каждым словом, – говорит Пугачева. – Возможно, не всем нравится текущая ситуация, но в момент сложных испытаний особенно важно сплотиться, чтобы защитить самих себя. И с честью выдержать тяготы, которые нам даны. Говоря образно, можно поломать одну веточку, но веник уже не сломать".

При этом сам Савин никогда о бегстве из России даже не помышлял. "Я патриот своей Родины, – подчеркнул он. – Я не могу бросить родителей, маму, сестру, племянников, любимое дело. И я понимаю, что не смогу там реализоваться в музыке, что там другой менталитет у людей. Буду чувствовать там себя ущербно и одиноко".